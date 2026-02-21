144 роки потому: "Саґрада Фамілія" у Барселоні сягнула своєї максимальної висоти

20 лютого 2026 року, через 144 роки після початку будівництва, базиліка Святого Сімейства у Барселоні геніального архітектора Антоніо Гауді здійнялася на максимальну проєктну висоту.

Як пише The Guardian, будівельники встановили на верхівці башти Ісуса Христа, однієї з 18 запланованих Гауді, величезний скляний хрест. На знак цього досягнення на споруду було піднято два прапори - Каталонії та Ватикану.

Тепер "Саґрада Фамілія" височіє над містом на 172 метри 50 сантиметрів. Це офіційно найвища церква у світі.

Церемонія на честь завершення зведення башти відбудеться 10 червня - у день століття зі смерті зодчого, який заповів будувати своє грандіозне творіння виключно на кошти, зібрані з пожертв.

Попри те, що обриси храму нарешті набули завершених форм, собор Святого Сімейства все ж залишатиметься у процесі будівництва ще близько 10 років. Для його завершення потрібно додати південний фасад.

"Саґрада Фамілія" є найбільш відвідуваною пам'яткою Барселони. Щорічно сюди приїздять 5 мільйонів туристів, які приносять церкві близько 150 мільйонів євро прибутку.