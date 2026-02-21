«Ми в дупі»: військові навчання в Естонії показали неготовність НАТО до сучаної війни дронів
«Ми в дупі»: військові навчання в Естонії показали неготовність НАТО до сучаної війни дронів
Зеленський: США обіцяли дати ліцензії на виробництво ракет для ППО, але не дали
Терехов звернувся до «Укренерго» та Шмигаля: «По 15–19 годин на добу без світла — неприйнятні для Харкова»
FT: CША висунули Києву ультиматум щодо проведення президентських виборів та референдуму про мирну угоду до 15 травня
На хорватському кордоні затримали українця, який ховав в авто пів мільйона євро готівки
Енн Епплбом: «Переговори щодо миру — це провал, Росія так і не відмовилася від жодної своєї мети»
WSJ: США контрабандою вивезли до Ірану тисячі терміналів Starlink
"Мріє злиняти" кудись послом: НАБУ і САП опублікували відео про роль Сигізмунда в справі "Мідас"
Скелетоніст Гераскевич отримає 1 млн гривень премії від monobank за свою позицію на Олімпіаді
Культура

144 роки потому: "Саґрада Фамілія" у Барселоні сягнула своєї максимальної висоти

Колосальну центральну башту легендарного собору завершили, увінчавши її скляним хрестом.

144 роки потому: "Саґрада Фамілія" у Барселоні сягнула своєї максимальної висоти
Хрест на "Саґрада Фамілія"
Фото: EPA/UPG

20 лютого 2026 року, через 144 роки після початку будівництва, базиліка Святого Сімейства у Барселоні геніального архітектора Антоніо Гауді здійнялася на максимальну проєктну висоту.

Як пише The Guardian, будівельники встановили на верхівці башти Ісуса Христа, однієї з 18 запланованих Гауді, величезний скляний хрест. На знак цього досягнення на споруду було піднято два прапори - Каталонії та Ватикану. 

Тепер "Саґрада Фамілія" височіє над містом на 172 метри 50 сантиметрів. Це офіційно найвища церква у світі. 

Церемонія на честь завершення зведення башти відбудеться 10 червня - у день століття зі смерті зодчого, який заповів будувати своє грандіозне творіння виключно на кошти, зібрані з пожертв. 

Попри те, що обриси храму нарешті набули завершених форм, собор Святого Сімейства все ж залишатиметься у процесі будівництва ще близько 10 років. Для його завершення потрібно додати південний фасад.

"Саґрада Фамілія" є найбільш відвідуваною пам'яткою Барселони. Щорічно сюди приїздять 5 мільйонів туристів, які приносять церкві близько 150 мільйонів євро прибутку.  

﻿
