Мінкульт реорганізує театри і цирки у некомерційні товариства: коментують очільники театрів Франка і Заньковецької

Міністерство культури проводить реорганізацію державних підприємств у сфері культури.

14 лютого оприлюднили рішення про реорганізацію двох інституцій: Національного академічного драматичного театру імені Івана Франка та Національного академічного українського драматичного театру імені Марії Заньковецької. Згідно з наказами №186 та №187, обидва театри, що були державними підприємствами, відтепер будуть державними некомерційними товариствами.

Перебачено створення комісій з перетворення державного підприємств, головами яких призначили чинних генеральних директорів – Євгена Нищука у театрі імені Івана Франка та Максима Голенка у театрі імені Марії Заньковецької.

Комісії мають розробити плани перетворення, повідомити працівників про зміну умов праці, вжити заходів для продовження трудових відносин та подати Міністерству Культури, за результатами інвентаризації, перелік державного майна, що не підлягає приватизації.

У коментарі агентству Інтерфакс-Україна Євген Нищук пояснив, що ця зміна дасть можливість ширше співпрацювати з бізнесом і грантовими програмами.

«Передбачається, що ми більшою мірою зможемо мати ширше поле можливостей для співпраці з бізнесом, з якимись грантовими програмами. Тому що часом були обтяжливі ситуації і довга бюрократична історія саме пов’язана з тим, що ніби були певні обмеження (в статусі державного підприємства - ІФ-У)», – каже Нищук.

На його думку, таке рішення є намаганням закласти певне усвідомлення, що державний театр не означає існування лише на державній дотації. Нищук зазначив, що наразі держава покриває лише 60% зарплатного фонду. За його словами, тепер підхід буде наближатися ближче до «ринкової економіки». Він також вважає, що зміни юридичної моделі театру сприятимуть довірі бізнесу до інституції.

«Це вміння працювати з грантовими програмами, з інвестиційними програмами, усвідомлення того, що будь-які серйозні покращення або розвиток того чи іншого підприємства – він може бути, не сподіваючись на державний бюджет», – зауважив він.

Водночас, у коментарі LB.ua заступник гендиректора з юридичних питань Національного академічного українського драматичного театру імені Марії Заньковецької Богдан Деленко повідомив, що театр – і як державне підприємство, і як державне некомерційне товариство – може залучати додаткові джерела фінансування.

«Ми вважаємо, що театр як працював, так і буде працювати надалі. Ми, на даний момент, державне підприємство і стараємося залучати гранти, покращувати роботу працівників та якість наданих послуг», – наголосив Деленко.

Він додав, що жодних юридичних наслідків ні для працівників, ні для глядачів, ні для фінансування не буде. «Все залишається як є: театр працює та творить культуру», – сказав Деленко.

Він також розповів про причину реорганізації. За його словами, таке рішення повʼязане із законодавчими змінами, а саме – з ліквідацією Господарського кодексу України.

«До минулого року в нас був Господарський кодекс, який передбачав таку організаційно-правову форму, як «державне підприємство». Цей кодекс втратив чинність. На даний момент, в Україні вже немає такої організаційно-правової форми, як державне підприємство. – пояснив Деленко, – Тому було прийнято низку інших нормативно-правових актів, зокрема закон України «Про особливості регулювання діяльності юридичних осіб окремих організаційно-правових форм у перехідний період та об’єднань юридичних осіб». Згідно з цим законом, органи управління мають прийняти рішення про реорганізацію державних підприємств до 28 лютого цього року».

Деленко уточнив, що всі установи, які були державними підприємствами, мають реорганізуватися в державні некомерційні товариства.

Станом на 19 лютого на офіційному сайті Міністерства Культури України вже оприлюднена низка відповідних наказів про реорганізацію інших державних підприємств.

Серед них:

Національний академічний театр опери та балету України імені Т. Г. Шевченка;

Національний цирк України;

Національний одеський філармонійний оркестр;

Одеський державний цирк;

Запорізький державний цирк;

Дирекція пересувних циркових колективів України;

Дніпровський державний цирк;