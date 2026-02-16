«Ми в дупі»: військові навчання в Естонії показали неготовність НАТО до сучаної війни дронів
Прем'єрні покази пройдуть 19 і 20 лютого.

Театр «Нафта» презентує у Харкові виставу «Потяг 732» про українську залізницю
Команда вистави «Потяг 732»
Фото: «Нафта»

19 і 20 лютого о 19:00 у харківському театрі «Нафта» відбудеться премʼєра вистави «Потяг 723» Юлії Одокієнко про українську залізницю. Про це повідомила команда театру.

За описом авторів, «Потяг 723» – вистава-калейдоскоп про історії залізничників, чия робота залишається невидимою, їхні досвіди, кохання, війну, дороги та станції. У центрі спектаклю – зібрані творчою командою свідчення працівників і працівниць Укрзалізниці про повсякденну роботу, їхні переживання, захоплення та романтику залізниці.

«Мої батьки – залізничники, вони познайомилися на залізниці й усе життя залишалися вірними своїй справі й одне одному. Через їхні очі я з дитинства бачила магію цього залізничного світу», – згадує режисерка Юлія Одокієнко.

Покази пройдуть у харківському культурному центрі Some People. Проєкт створено за підтримки Allianz Foundation.

Про Юлію Одокієнко:

  • харківська режисерка та акторка;

  • викладачка Харківської Державної Академії Культури;

  • її концепція вистави перемогла в першому раунді «НАФТАПРОДУ» – ініціативі театру «Нафта», спрямованої на підтримку театральних проєктів молодих митців і мисткинь у Харкові.

Про театр «Нафта»:

  • незалежний театр у Харкові, створений у 2018 році;

  • не має фіксованого акторського складу – натомість запрошує до співпраці митців та мисткинь різних напрямів;

  • у серпні 2025 року долучився до міжнародного фестивалю виконавських мистецтв Edinburgh Festival Fringe з моновиставою «Someone Like Me».

Проєкт «Території культури» виходить у партнерстві з компанією «Перша приватна броварня» і присвячений дослідженню історії та трансформації української культурної ідентичності.

