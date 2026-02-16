Книга була перекладена французькою та була опублікована у видавництві Gallimard.

Українська книжка «Життя на межі» вийшла у Франції у видавництві Gallimard — одному з найпрестижніших і найстаріших видавничих домів Європи, заснованому 1911 року. Саме тут у різні роки друкувалися ключові автори французької та світової літератури — від класиків ХХ століття до сучасних лауреатів найвищих літературних премій.

Французьке видання книжки побачило світ під назвою «La vie à la limiteі» і вже з’явилося у книгарнях по всій Франції. Вихід у Gallimard означає не лише переклад, а й включення українського досвіду до ширшого європейського інтелектуального контексту — у простір, де формується сучасна гуманітарна думка.

Французьке видання стало можливим завдяки підтримці Український інститут у Франції, який допоміг із презентацією та популяризацією книжки у Франції. Переклад здійснила французька перекладачка Луїзі Анрі , а світлину на обкладинці зробила українська фотографка Юлія Кочетова.

Ця книжка — філософський репортаж про сучасну українську реальність у час повномасштабної війни. Автори, літературознавиця Тетяна Огаркова та філософ Володимир Єрмоленко, спираються на власні поїздки на прифронтові та деокуповані території, спостереження та зустрічі з людьми, щоб показати, як війна змінює повсякденне життя, ставлення до дому, часу, смерті та культури. Книга осмислює фундаментальні поняття — час, простір, історію, культуру — під кутом війни та втрат, і намагається пояснити, що означає бути українцем сьогодні.

В Україні книжка вийшла у видавництві Дух і Літера.