Розвідка розкрила структуру концерну "Калашніков" та інформацію про роботу його підприємств

Головне управління розвідки МО України на порталі War&Sanctions оприлюднило детальні дані щодо 39 підприємств, що входять до складу російського концерну "Калашніков".

"Холдинг “калашніков” традиційно асоціюється зі стрілецькою зброєю, однак фактично виробництво є багатопрофільним елементом російського військово-промислового комплексу та безпосередньо залучене до забезпечення агресивної війни проти України", – розповіли у ГУР.

Там зазначили, що підприємства концерну виготовляють розвідувальні та ударні БпЛА, керовані артилерійські боєприпаси, швидкісні десантні катери, спорядження для збройних сил РФ, а також верстати для інших оборонних підприємств Росії.

Попри критичну роль у військовому виробництві, майже половина підприємств концерну досі не перебуває під санкціями жодної з країн санкційної коаліції.

Серед них, зокрема:

ТОВ "КБ "ЛУГГАР", розробник тепловізійних прицілів і лазерних далекомірів;

промисловий кластер "Калашніков", на базі якого виготовляється стрілецька зброя, спецтехніка, одяг і спорядження для спецпідрозділів;

навчальний центр "Академія Калашніков", що готує фахівців у сферах робототехніки, штучного інтелекту, створення та модернізації БпЛА для потреб підприємств концерну.

Концерн "Калашніков" став шостим холдингом корпорації "Ростєх", оприлюдненим ГУР МО України у розділі "ВПК агресора" порталу War&Sanctions.

Загальний перелік уже оприлюднених на порталі підприємств "Ростєху" налічує майже 500 компаній, щодо кожної з яких зібрано повний масив даних, необхідний для внесення до санкційних списків та "stop-lists" відповідального бізнесу.

"Російський військово-промисловий комплекс має бути повністю ізольований від світових ринків, технологій, фінансів і ланцюгів постачання", – наголосили у ГУР.