Терехов звернувся до «Укренерго» та Шмигаля: «По 15–19 годин на добу без світла — неприйнятні для Харкова»
Терехов звернувся до «Укренерго» та Шмигаля: «По 15–19 годин на добу без світла — неприйнятні для Харкова»
FT: CША висунули Києву ультиматум щодо проведення президентських виборів та референдуму про мирну угоду до 15 травня
FT: CША висунули Києву ультиматум щодо проведення президентських виборів та референдуму про мирну угоду до 15 травня
​Спадок Махна. Частина І. Дружина і донька
​Спадок Махна. Частина І. Дружина і донька
Філософ Володимир Єрмоленко: «Штучний інтелект виснажує планету дуже сильно, не менше, ніж автомобілі чи сміття»
Філософ Володимир Єрмоленко: «Штучний інтелект виснажує планету дуже сильно, не менше, ніж автомобілі чи сміття»
У Празі жінка принесла до поліцейського відділку протитанкову ракету
У Празі жінка принесла до поліцейського відділку протитанкову ракету
«Ми в дупі»: військові навчання в Естонії показали неготовність НАТО до сучаної війни дронів
«Ми в дупі»: військові навчання в Естонії показали неготовність НАТО до сучаної війни дронів
Енн Епплбом: «Переговори щодо миру — це провал, Росія так і не відмовилася від жодної своєї мети»
Енн Епплбом: «Переговори щодо миру — це провал, Росія так і не відмовилася від жодної своєї мети»
Скелетоніст Гераскевич отримає 1 млн гривень премії від monobank за свою позицію на Олімпіаді
Скелетоніст Гераскевич отримає 1 млн гривень премії від monobank за свою позицію на Олімпіаді
WSJ: США контрабандою вивезли до Ірану тисячі терміналів Starlink
WSJ: США контрабандою вивезли до Ірану тисячі терміналів Starlink
ГоловнаСуспільствоВійна

Розвідка розкрила структуру концерну "Калашніков" та інформацію про роботу його підприємств

Йдеться про дані 39 підприємств.

Розвідка розкрила структуру концерну "Калашніков" та інформацію про роботу його підприємств
Фото: Головне управління розвідки

Головне управління розвідки МО України на порталі War&Sanctions оприлюднило детальні дані щодо 39 підприємств, що входять до складу російського концерну "Калашніков".

"Холдинг “калашніков” традиційно асоціюється зі стрілецькою зброєю, однак фактично виробництво є багатопрофільним елементом російського військово-промислового комплексу та безпосередньо залучене до забезпечення агресивної війни проти України", – розповіли у ГУР. 

Там зазначили, що підприємства концерну виготовляють розвідувальні та ударні БпЛА, керовані артилерійські боєприпаси, швидкісні десантні катери, спорядження для збройних сил РФ, а також верстати для інших оборонних підприємств Росії.

Попри критичну роль у військовому виробництві, майже половина підприємств концерну досі не перебуває під санкціями жодної з країн санкційної коаліції.

Серед них, зокрема:

  • ТОВ "КБ "ЛУГГАР", розробник тепловізійних прицілів і лазерних далекомірів;
  • промисловий кластер "Калашніков", на базі якого виготовляється стрілецька зброя, спецтехніка, одяг і спорядження для спецпідрозділів;
  • навчальний центр "Академія Калашніков", що готує фахівців у сферах робототехніки, штучного інтелекту, створення та модернізації БпЛА для потреб підприємств концерну.

Концерн "Калашніков" став шостим холдингом корпорації "Ростєх", оприлюдненим ГУР МО України у розділі "ВПК агресора" порталу War&Sanctions.

Загальний перелік уже оприлюднених на порталі підприємств "Ростєху" налічує майже 500 компаній, щодо кожної з яких зібрано повний масив даних, необхідний для внесення до санкційних списків та "stop-lists" відповідального бізнесу.

"Російський військово-промисловий комплекс має бути повністю ізольований від світових ринків, технологій, фінансів і ланцюгів постачання", – наголосили у ГУР.

﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies