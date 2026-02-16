Повідомили підозри у справі про закупівлю неякісних костюмів для рятувальників на 14 млн грн

Експертизи підтвердила, що отримані комплекти не відповідають технічним вимогам: мають ненадійні шви, а частина – без захисного скла.

Працівники ДБР повідомили про підозру начальнику загону головного управління ДСНС у Хмельницькій області та його заступнику через закупівлю неякісних захисних комплектів на понад 14 млн грн.

Про це йдеться у пресрелізі.

Слідство встановило, що у 2022 році посадовці організували закупівлю 1 тисячі 730 комплектів хімічного захисту (костюм, рукавиці, чоботи та валіза). Для перемоги конкретного постачальника створили видимість конкуренції з трьома ціновими пропозиціями. Дві компанії виявилися фіктивними та не здійснювали відповідної діяльності.

Після укладення договору з бюджету сплатили понад 14 млн грн. Експертизи підтвердила, що отримані комплекти не відповідають технічним вимогам: мають ненадійні шви, а частина – без захисного скла.

Посадовці знали про порушення, однак не ініціювали повернення продукції постачальнику.

Йдеться про те саме підприємство, яке раніше поставило неякісні захисні комплекти для рятувальників Вінниччини. За тим фактом підприємниці вже повідомлено про підозру – начальника загону та його заступника підозрюють у зловживанні службовим становищем, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364 КК України).

Санкція статті передбачає від 3 до 6 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади до 3 років та зі штрафом.

Вирішується питання щодо обрання запобіжних заходів та відсторонення від посад.

Процесуальне керівництво здійснює Хмельницька обласна прокуратура.