Марко Рубіо: Ми хочемо, щоб Європа була сильною. Ми віримо, що Європа має вижити

Ми зібралися тут сьогодні як члени історичного альянсу — альянсу, який врятував і змінив світ. Коли ця конференція розпочалася у 1963 році, вона проходила в країні — власне, на континенті, — що був розділений сам у собі. Лінія між комунізмом і свободою проходила крізь серце Німеччини. Перші огорожі з колючого дроту Берлінського муру постали лише за два роки до того.

І лише за кілька місяців до тієї першої конференції, до того, як наші попередники вперше зустрілися тут, у Мюнхені, Карибська криза поставила світ на межу ядерного знищення. Навіть коли Друга світова війна ще була свіжим болем у пам'яті американців та європейців, ми опинилися перед дулом нової глобальної катастрофи — такої, що несла потенціал для нового виду руйнування, більш апокаліптичного та остаточного, ніж будь-що в історії людства.

Фото: Еббі Алфеус Роу Президент США Гаррі Трумен підписує документ про імплементацію Північноатлантичного договору в присутності міністра оборони та державного секретаря, а також послів Великої Британії, Данії, Канади, Норвегії, Франції, Бельгії, Португалії, Нідерландів та Італії.

Під час тієї першої зустрічі радянський комунізм ішов у наступ. Тисячоліття західної цивілізації висіли на волосині. Тоді перемога була далеко не певною. Але нами рухала спільна мета. Ми були єдині не лише тим, проти чого ми боролися; ми були єдині тим, за що ми боролися. І разом Європа та Америка перемогли, а континент було відбудовано. Наші народи процвітали. З часом Східний і Західний блоки возз’єдналися. Цивілізація знову стала цілісною.

Той ганебний мур, що розколов цю націю навпіл, упав, а разом із ним і «імперія зла», і Схід із Заходом знову стали єдиним цілим. Але ейфорія цього тріумфу призвела нас до небезпечної ілюзії: що ми увійшли, цитую, в «кінець історії»; що кожна нація відтепер буде ліберальною демократією; що зв’язки, сформовані лише торгівлею та комерцією, замінять державність; що глобальний порядок, заснований на правилах (термін, яким зловживають), замінить національні інтереси; і що ми житимемо у світі без кордонів, де кожен стане громадянином світу.

Це була безглузда ідея, яка ігнорувала як людську природу, так і уроки понад пять тисяч років задокументованої історії людства. І це дорого нам коштувало. Перебуваючи в цій ілюзії, ми прийняли догматичне бачення вільної та нічим не обмеженої торгівлі, навіть коли деякі країни захищали свою економіку та субсидували свої компанії, щоб систематично підривати наші — закриваючи наші заводи, що призвело до деіндустріалізації значної частини наших суспільств, виведення мільйонів робочих місць робітничого та середнього класу за кордон і передачі контролю над нашими критично важливими ланцюгами постачання як супротивникам, так і конкурентам.

Ми все більше передавали свій суверенітет міжнародним інституціям, тоді як багато країн інвестували у величезні держави загального добробуту ціною втрати здатності захищати себе. І це відбувалося в той час, як інші країни інвестували в найшвидше нарощування військової сили в історії людства і без вагань використовували «жорстку силу» для досягнення власних інтересів. Щоб задобрити «кліматичний культ», ми нав'язали собі енергетичну політику, яка зубожує наших людей, тоді як наші конкуренти використовують нафту, вугілля та природний газ — не лише для живлення своєї економіки, а й як важіль впливу проти нашої.

А в гонитві за світом без кордонів ми відкрили наші двері безпрецедентній хвилі масової міграції, яка загрожує згуртованості наших суспільств, спадкоємності нашої культури та майбутньому наших народів. Ми припустилися цих помилок разом, і тепер ми разом зобов'язані перед нашими народами поглянути фактам в очі та рухатися вперед, до відбудови.

Фото: EPA Депортаційний рейс зі США в аеропорту Гватемали

За президента Трампа Сполучені Штати Америки знову візьмуться за справу оновлення та відновлення, керуючись баченням майбутнього — такого ж гордого, суверенного та життєспроможного, як і минуле нашої цивілізації. І хоча ми готові, якщо знадобиться, робити це наодинці, ми віддаємо перевагу і сподіваємося робити це разом з вами, нашими друзями тут, у Європі.

Сполучені Штати та Європа належать одне одному. Америка була заснована 250 років тому, але її коріння проросло на цьому континенті задовго до того. Люди, які заселяли та розбудовували націю мого народження, прибули до наших берегів, несучи пам'ять, традиції та християнську віру своїх предків як священний спадок — нерозривний зв'язок між Старим світом і Новим.

Ми — частина однієї цивілізації, Західної цивілізації. Ми пов'язані одне з одним найглибшими узами, які тільки можуть розділяти нації, загартованими століттями спільної історії, християнської віри, культури, спадщини, мови, походження та жертв, які наші пращури принесли разом заради спільної цивілізації, спадкоємцями якої ми стали.

Ось чому ми, американці, іноді можемо здаватися дещо прямолінійними та наполегливими у наших порадах. Ось чому президент Трамп вимагає серйозності та взаємності від наших друзів тут, у Європі. Причина, друзі мої, полягає в тому, що нам не байдуже. Нам глибоко не байдуже ваше і наше майбутнє. І якщо часом ми не згодні, наші розбіжності випливають із нашої глибокої стурбованості за Європу, з якою ми пов'язані — не лише економічно, не лише військово. Ми пов'язані духовно і культурно. Ми хочемо, щоб Європа була сильною. Ми віримо, що Європа має вижити, тому що дві великі війни минулого століття служать для нас постійним історичним нагадуванням: зрештою, наша доля є і завжди буде переплетена з вашою. Бо ми знаємо, що доля Європи ніколи не буде байдужою для нашої власної долі.

Національна безпека, якій здебільшого присвячена ця конференція, — це не просто низка технічних питань: скільки ми витрачаємо на оборону, де і як ми її розгортаємо. Це важливі питання. Справді. Але вони не є основоположними. Основне питання, на яке ми повинні відповісти спочатку: що саме ми захищаємо? Адже армії не воюють за абстракції. Армії воюють за народ; армії воюють за націю. Армії воюють за спосіб життя. І саме це ми захищаємо: велику цивілізацію, яка має всі підстави пишатися своєю історією, бути впевненою у своєму майбутньому і прагнути завжди бути господарем власної економічної та політичної долі.

Саме тут, у Європі, народилися ідеї, що посіяли зерна свободи, які змінили світ. Саме Європа дала світу верховенство права, університети та наукову революцію. Саме цей континент породив геніїв Моцарта і Бетховена, Данте і Шекспіра, Мікеланджело і Да Вінчі, The Beatles і The Rolling Stones. Склепіння Сикстинської капели та височенні шпилі Кельнського собору свідчать не лише про велич нашого минулого чи віру в Бога, що надихнула на ці дива. Вони віщують чудеса, що чекають на нас у майбутньому. Але тільки якщо ми будемо без жодних виправдань пишатися своєю спадщиною, ми зможемо разом розпочати роботу над формуванням нашого економічного та політичного майбутнього.

Фото: EPA Кельнський собор

Деіндустріалізація не була неминучою. Це був свідомий політичний вибір, десятирічний економічний курс, який позбавив наші народи багатства, виробничих потужностей і незалежності. Втрата суверенітету над ланцюгами постачання не була наслідком процвітаючої системи світової торгівлі. Це було безглуздям. Це була безглузда, але добровільна трансформація нашої економіки, яка зробила нас залежними від інших і небезпечно вразливими перед кризами.

Масова міграція не є і не була якоюсь другорядною проблемою без наслідків. Це була і залишається криза, яка трансформує і дестабілізує суспільства по всьому Заходу. Разом ми можемо реіндустріалізувати нашу економіку і відновити здатність захищати наших людей. Але робота цього нового альянсу не повинна зосереджуватися лише на військовій співпраці. Вона також має бути зосереджена на просуванні наших спільних інтересів на нових рубежах, розкріпаченні нашої винахідливості та творчості для побудови нового «Західного століття». Комерційні космічні подорожі, передовий штучний інтелект, промислова автоматизація, створення західного ланцюга постачання критичних мінералів, не вразливого до шантажу з боку інших держав. Разом ми можемо не лише повернути контроль над нашими галузями — ми можемо процвітати в сферах, які визначатимуть XXI століття.

Але ми також повинні отримати контроль над нашими національними кордонами. Контроль над тим, хто і скільки людей в'їжджає в наші країни — це не прояв ксенофобії. Це не ненависть. Це фундаментальний акт національного суверенітету. Нездатність зробити це — не просто відмова від обов'язку перед народом, це загроза виживанню самої нашої цивілізації.

І нарешті, ми більше не можемо ставити так званий «глобальний порядок» вище життєво важливих інтересів наших людей. Нам не потрібно відмовлятися від системи міжнародного співробітництва, яку ми самі створили, але ці інституції мають бути реформовані та перебудовані.

Наприклад, ООН все ще має потенціал бути інструментом добра. Але ми не можемо ігнорувати той факт, що сьогодні у найбільш нагальних питаннях вона не має відповідей і не відіграє практично ніякої ролі. Вона не змогла вирішити війну в Газі. Натомість саме американське лідерство визволило полонених із рук варварів. Вона не вирішила війну в Україні. Знадобилося американське лідерство та партнерство з багатьма країнами, присутніми тут сьогодні, щоб просто посадити обидві сторони за стіл переговорів у пошуках миру.

ООН була безсилою стримати ядерну програму радикальних шиїтських кліриків у Тегерані — для цього знадобилося 14 влучно скинутих бомб з американських B-2. Вона не змогла впоратися із загрозою від наркотерористичного диктатора у Венесуелі — знадобився американський спецназ, щоб притягнути цього втікача до відповідальності.

Фото: EPA/UPG Захоплений президент Венесуели Ніколас Мадуро та його дружина Сілія Флорес прибувають на вертолітний майданчик на Уолл-стріт під час транспортування до будівлі федерального суду для пред'явлення звинувачення в Нью-Йорку, штат Нью-Йорк, США, 5 січня 2026 ро

В ідеальному світі всі ці проблеми вирішувалися б дипломатами та резолюціями. Але ми не живемо в ідеальному світі. Ми не можемо дозволити тим, хто відкрито загрожує нашим громадянам, ховатися за абстракціями міжнародного права, яке вони самі систематично порушують.

Це шлях, на який стали президент Трамп і Сполучені Штати. Це шлях, до якого ми закликаємо приєднатися вас у Європі. Протягом п'яти століть до кінця Другої світової війни Захід розширювався. Але у 1945 році він почав стискатися. Європа була в руїнах, половина її жила за «залізною завісою». Багато хто вірив, що епоха домінування Заходу закінчилася. Але наші попередники зрозуміли, що занепад — це вибір, і вони відмовилися його робити. Це те, що ми зробили разом колись, і це те, що ми хочемо зробити знову зараз.

Ось чому ми не хочемо, щоб наші союзники були слабкими — це робить слабшими нас. Ми хочемо союзників, які можуть захистити себе. Ми хочемо союзників, які пишаються своєю культурою і спадщиною. У нас в Америці немає інтересу бути ввічливими наглядачами за керованим занепадом Заходу. Ми прагнемо не розділення, а відродження старої дружби. Нам потрібен альянс, який не паралізований страхом — перед зміною клімату, війною чи технологіями. Навпаки, ми хочемо альянсу, який сміливо мчить у майбутнє. Єдиний страх, який ми маємо — це страх сорому за те, що ми не залишимо наші нації сильнішими та заможнішими для наших дітей.

Діючи разом, ми не просто допоможемо відновити розсудливу зовнішню політику. Це поверне нам чітке відчуття самих себе. І це дасть відсіч силам «цивілізаційного стирання», які сьогодні загрожують і Америці, і Європі.

Тож у часи заголовків, що віщують кінець трансатлантичної ери, нехай усім буде зрозуміло: це не наша мета і не наше бажання. Бо для нас, американців, наш дім може бути в Західній півкулі, але ми назавжди залишимося дітьми Європи.

Наша історія почалася з італійського дослідника. Наші перші колонії були побудовані англійськими поселенцями. Наші кордони формували шотландці та ірландці — цей гордий клан, що дав нам Деві Крокетта та Ніла Армстронга. Наш Середній Захід розбудовували німецькі фермери (які, до речі, значно покращили якість американського пива). Наш рух углиб материка йшов слідами французьких торговців хутром. Наші коні та родео народилися в Іспанії. А наше найбільше місто називалося Новим Амстердамом до того, як стало Нью-Йорком.

Фото: EPA Парад до Дня Святого Патріка в Нью-Йорку

Моя власна історія нагадує мені, що наші долі завжди будуть пов'язані. Я тут сьогодні, щоб чітко заявити: Америка прокладає шлях до нового століття процвітання, і ми знову хочемо робити це разом із вами, нашими найстарішими друзями.

Ми хочемо робити це з Європою, яка пишається своєю спадщиною, яка має кошти для самозахисту і волю до виживання. Ми маємо пишатися досягнутим у минулому столітті, але тепер ми повинні прийняти виклики нового — бо вчорашній день закінчився, майбутнє неминуче, і наша спільна доля чекає на нас. Дякую.

Запитання та відповіді

Пане Секретар, я не впевнений, чи чули ви зітхання полегшення в цьому залі, коли ми слухали ваше послання про партнерство. Ви говорили про переплетені відносини — це нагадує мені заяви ваших попередників десятиліття тому. Дякую за це запевнення. Одне з ключових питань — війна проти України. У багатьох склалося враження, що росіяни тягнуть час і не зацікавлені в реальному врегулюванні. Яка ваша оцінка ситуації?

Марко Рубіо: Я думаю, що ми зараз на етапі, коли коло питань для завершення війни звузилося. Це хороша новина. Погана новина — вони звузилися до найскладніших питань. Ми не знаємо, чи серйозно росіяни налаштовані на припинення війни. Вони кажуть, що так — але на яких умовах, і чи будуть ці умови прийнятними для України? Ми продовжимо це перевіряти.

Тим часом Сполучені Штати запровадили додаткові санкції проти російської нафти. Індія взяла на себе зобов'язання припинити закупівлю додаткової нафти. Програма Pearl (продаж американської зброї для потреб України) триває. Тож ніхто не «купує час» у цьому сенсі. Ми намагаємося знайти результат, з яким Україна зможе жити, а Росія — прийняти. Ми досягли певного прогресу: минулого тижня вперше за роки відбулася зустріч військових посадовців обох сторін на технічному рівні. Ми зробимо все можливе, щоб покласти край цій війні на справедливих і стійких умовах.

Фото: EPA Марко Рубіо на Мюнхенській конференції з безпеки

Дякую. Останнє запитання — про Китай. За кілька місяців відбудеться саміт президента Трампа та Сі Цзіньпіна. Чи ви оптимістичні? Чи можлива «угода» з Китаєм?

Марко Рубіо: Дві найбільші економіки світу зобов'язані спілкуватися. Було б геополітичною недбалістю не вести діалог з Китаєм. Наші національні інтереси часто не збігатимуться, і ми маємо керувати цими розбіжностями, щоб уникнути конфлікту. Там, де наші інтереси збігаються, ми можемо працювати разом. Але ніхто не плекає ілюзій. Існують фундаментальні виклики між Заходом і Китаєм, які триватимуть у найближчому майбутньому, і це одна з тих речей, над якими ми сподіваємося працювати разом із вами.

Переклад тексту виступу, який опублікував Державний департамент США.