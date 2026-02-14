Мелоні заявила, що Італія, ймовірно, приєднається до Ради миру Трампа як спостерігач

На думку італійської прем'єрки, присутність Італії та Європи у Раді миру необхідна.

Прем'єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні заявила в суботу, що Італія, ймовірно, візьме участь у "Раді миру" президента Дональда Трампа як спостерігач.

Про це пише Bloomberg.

Засідання ради директорів відбудеться у Вашингтоні 19 лютого, і Італію запросили як країну-спостерігача, сказала Мелоні в інтерв'ю місцевим ЗМІ.

"Я вважаю, що присутність Італії та Європи необхідна, тому я думаю, що ми позитивно відреагуємо на це запрошення", – зазначила вона.

Ця рада була ключовим елементом 20-пунктного плану Трампа, який допоміг досягти припинення вогню у війні між Ізраїлем та ХАМАС у жовтні. Трамп очолив першу зустріч членів групи – близько 20 країн, включаючи Білорусь, Азербайджан та Угорщину – у Давосі, Швейцарія, у січні, на полях Всесвітнього економічного форуму.

Мелоні минулого місяця заявила, що не підпише одразу статут ради директорів як її член, сигналізуючи про те, що це створить юридичні ризики.

За її словами, деякі елементи статуту "несумісні з нашою конституцією".