Сьогодні, 14 лютого, стало відомо, що у Венесуелі звільнили ще 17 політичних в’язнів.
"Венесуела в суботу звільнила 17 політичних в’язнів, повідомив комітет з прав людини опозиційного руху Vente Venezuela", – розповіло агентство.
Неурядова організація Clippve також окремо повідомила про звільнення політичних в'язнів, серед яких було 10 чоловіків та семеро жінок.
- На початку лютого у парламенті Венесуели підтримали законопроєкт, який передбачає амністію за період з 1999 року та дозволить вийти на волю сотням політичних в'язнів.
- Перед цим щонайменше 80 політичних в’язнів були звільнені під тиском США.
- А міністр закордонних справ України Андрій Сибіга повідомив про звільнення трьох українських громадян.