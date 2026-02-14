Серез звільнених є 10 чоловіків і 7 жінок.

Сьогодні, 14 лютого, стало відомо, що у Венесуелі звільнили ще 17 політичних в’язнів.

Про це пише Reuters.

"Венесуела в суботу звільнила 17 політичних в’язнів, повідомив комітет з прав людини опозиційного руху Vente Venezuela", – розповіло агентство.

Неурядова організація Clippve також окремо повідомила про звільнення політичних в'язнів, серед яких було 10 чоловіків та семеро жінок.