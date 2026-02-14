Президент Зеленський обговорив із генсеком НАТО наповнення програми PURL

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із Генеральним секретарем НАТО Марком Рютте з метою розглянути наповнення програми PURL.
Про це пише Офіс президента України.
Президент подякував за продуктивну зустріч у форматі "Рамштайн", під час якої партнери підтвердили виділення Україні 38 млрд євро військової допомоги.
"Дякую Марку за зустріч і постійну підтримку. Вдячний за продуктивну зустріч у форматі "Рамштайн" – партнери підтвердили виділення Україні 38 млрд євро військової допомоги. І це дуже вагомо", – наголосив Президент.
Володимир Зеленський і Марк Рютте обговорили співпрацю з партнерами для посилення можливостей нашої країни захищати життя та відкриття спільних оборонних підприємств у Європі.
Основний фокус під час зустрічі – подальший розвиток PURL. Україна надзвичайно цінує внесок кожної держави та розраховує на подальше наповнення цієї ініціативи, яка дає змогу купувати ракети для систем ППО.
- Під час промови на Мюнхенській безпековій конференції президент Зеленський заявив, що ракети ППО для відбиття масованої атаки, яку Росія провела у четвер, завезли буквально за кілька днів до обстрілу. Самі ж ракети ППО завезли в неділю.