ГоловнаСвіт

Президент Зеленський обговорив із генсеком НАТО наповнення програми PURL

Завдяки ініціативі PURL Україна має змогу купувати ракети для систем ППО.

Президент Зеленський обговорив із генсеком НАТО наповнення програми PURL
Марк Рютте і Володимир Зеленський
Фото: Офіс президента України

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із Генеральним секретарем НАТО Марком Рютте з метою розглянути наповнення програми PURL.

Про це пише Офіс президента України.

Президент подякував за продуктивну зустріч у форматі "Рамштайн", під час якої партнери підтвердили виділення Україні 38 млрд євро військової допомоги.

"Дякую Марку за зустріч і постійну підтримку. Вдячний за продуктивну зустріч у форматі "Рамштайн" – партнери підтвердили виділення Україні 38 млрд євро військової допомоги. І це дуже вагомо", – наголосив Президент.

Володимир Зеленський і Марк Рютте обговорили співпрацю з партнерами для посилення можливостей нашої країни захищати життя та відкриття спільних оборонних підприємств у Європі.

Основний фокус під час зустрічі – подальший розвиток PURL. Україна надзвичайно цінує внесок кожної держави та розраховує на подальше наповнення цієї ініціативи, яка дає змогу купувати ракети для систем ППО.

﻿
