Унаслідок російського обстрілу Антонівки у передмісті Херсона загинув цивільний

Чоловік перебував на вулиці під час обстрілу.

Внаслідок ворожого обстрілу передмістя Херсона загинув чоловік. РФ атакувала Антонівку.

Про це повідомляє Херсонська обласна прокуратура.

"За процесуального керівництва Херсонської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину, що спричинив загибель людини (ч. 2 ст. 438 КК України)", – ідеться у повідомленні.

За даними слідства, 14 лютого близько 08:30 військові РФ здійснили обстріл Антонівки. Унаслідок атаки смертельні поранення отримав чоловік, який під час обстрілу перебував на вулиці.

Прокурори спільно зі слідчими поліції вживають усіх необхідних заходів для документування воєнних злочинів, вчинених військовослужбовцями РФ.