Російські окупанти скинули вибухівку з дрона на цивільного в Херсонській області

Уранці 14 лютого російські окупанти скинули з БпЛА вибухівку на цивільного у селі Качкарівка Херсонської області.

Про це повідомляє прокуратура Херсонської області.

"За процесуального керівництва Бериславської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину, що призвів до загибелі людини (ч. 2 ст. 438 КК України)", – ідеться у повідомленні.

За даними слідства, вранці 14 лютого російські окупанти скинули вибухівку з БпЛА у селі Качкарівка Бериславського району. Травми, несумісні з життям, отримав чоловік 1967 року народження, який в момент атаки перебував на вулиці.

Прокурори спільно зі слідчими продовжують фіксацію наслідків обстрілів та документування воєнних злочинів, скоєних збройними формуваннями держави-агресора.