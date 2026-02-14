Терехов звернувся до «Укренерго» та Шмигаля: «По 15–19 годин на добу без світла — неприйнятні для Харкова»
​Спадок Махна. Частина І. Дружина і донька
Компромат, що змінює світ: наслідки оприлюднення "файлів Епштейна"
У Празі жінка принесла до поліцейського відділку протитанкову ракету
FT: CША висунули Києву ультиматум щодо проведення президентських виборів та референдуму про мирну угоду до 15 травня
В Азербайджані колишні лідери Нагірного Карабаху дотримали довічне ув’язнення
Філософ Володимир Єрмоленко: «Штучний інтелект виснажує планету дуже сильно, не менше, ніж автомобілі чи сміття»
WSJ: США контрабандою вивезли до Ірану тисячі терміналів Starlink
«Ми в дупі»: військові навчання в Естонії показали неготовність НАТО до сучаної війни дронів
Російські окупанти скинули вибухівку з дрона на цивільного в Херсонській області

Мешканець Качкарівки зазнав травм несумісних із життям.

Фото: Вікіпедія

Уранці 14 лютого російські окупанти скинули з БпЛА вибухівку на цивільного у селі Качкарівка Херсонської області.

Про це повідомляє прокуратура Херсонської області.

"За процесуального керівництва Бериславської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину, що призвів до загибелі людини (ч. 2 ст. 438 КК України)", – ідеться у повідомленні.  

За даними слідства, вранці 14 лютого російські окупанти скинули вибухівку з БпЛА у селі Качкарівка Бериславського району. Травми, несумісні з життям, отримав чоловік 1967 року народження, який в момент атаки перебував на вулиці. 

Прокурори спільно зі слідчими продовжують фіксацію наслідків обстрілів та документування воєнних злочинів, скоєних збройними формуваннями держави-агресора.

