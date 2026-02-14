FT: CША висунули Києву ультиматум щодо проведення президентських виборів та референдуму про мирну угоду до 15 травня
FT: CША висунули Києву ультиматум щодо проведення президентських виборів та референдуму про мирну угоду до 15 травня
Терехов звернувся до «Укренерго» та Шмигаля: «По 15–19 годин на добу без світла — неприйнятні для Харкова»
Терехов звернувся до «Укренерго» та Шмигаля: «По 15–19 годин на добу без світла — неприйнятні для Харкова»
​Спадок Махна. Частина І. Дружина і донька
​Спадок Махна. Частина І. Дружина і донька
WSJ: США контрабандою вивезли до Ірану тисячі терміналів Starlink
WSJ: США контрабандою вивезли до Ірану тисячі терміналів Starlink
«Ми в дупі»: військові навчання в Естонії показали неготовність НАТО до сучаної війни дронів
«Ми в дупі»: військові навчання в Естонії показали неготовність НАТО до сучаної війни дронів
Філософ Володимир Єрмоленко: «Штучний інтелект виснажує планету дуже сильно, не менше, ніж автомобілі чи сміття»
Філософ Володимир Єрмоленко: «Штучний інтелект виснажує планету дуже сильно, не менше, ніж автомобілі чи сміття»
У Празі жінка принесла до поліцейського відділку протитанкову ракету
У Празі жінка принесла до поліцейського відділку протитанкову ракету
В Азербайджані колишні лідери Нагірного Карабаху дотримали довічне ув’язнення
В Азербайджані колишні лідери Нагірного Карабаху дотримали довічне ув’язнення
Компромат, що змінює світ: наслідки оприлюднення "файлів Епштейна"
Компромат, що змінює світ: наслідки оприлюднення "файлів Епштейна"
ГоловнаСуспільствоЖиття

У Запоріжжі адвоката затримали під час отримання грошей за “імунітет” від мобілізації

Підозрюваний запропонував повністю виключити клієнта з військового обліку як непридатного до служби.

У Запоріжжі адвоката затримали під час отримання грошей за “імунітет” від мобілізації

У Запоріжжі викрито й затримано адвоката, який продавав “імунітет” від мобілізації, повідомили в Офісі генпрокурора.

Прокурори Запорізької обласної прокуратури повідомили про підозру адвокату, який використав свій професійний статус для незаконного збагачення (ч. 3 ст. 15 ч. 3 ст. 332, ч. 2 ст. 369-2 КК України).

Слідство встановило, що чоловік звернувся до адвоката, щоб змінити місце військового обліку. Натомість той запропонував за 20 тис. грн не лише змінити місце обліку, а й оформити фіктивну повістку, яку можна було б використати у разі перевірки працівниками ТЦК та СП.

Пізніше підозрюваний запропонував повністю виключити клієнта з військового обліку як непридатного до служби. Це дало б можливість безперешкодно виїхати за кордон. Вартість такої “послуги” адвокат зацінив у 18 тисяч доларів США.

Під час отримання зазначених коштів адвоката затримали правоохоронці в порядку ст. 208 КПК України.

Під час обшуків за місцем його роботи та проживання виявлено “порожні” повістки до ТЦК та СП, майже 20 000 доларів США та 5500 євро.

Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді особистої поруки. Прокурори не погодилися з таким рішенням та оскаржили його в апеляційному порядку.

﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies