У Запоріжжі адвоката затримали під час отримання грошей за “імунітет” від мобілізації

Підозрюваний запропонував повністю виключити клієнта з військового обліку як непридатного до служби.

У Запоріжжі викрито й затримано адвоката, який продавав “імунітет” від мобілізації, повідомили в Офісі генпрокурора.

Прокурори Запорізької обласної прокуратури повідомили про підозру адвокату, який використав свій професійний статус для незаконного збагачення (ч. 3 ст. 15 ч. 3 ст. 332, ч. 2 ст. 369-2 КК України).

Слідство встановило, що чоловік звернувся до адвоката, щоб змінити місце військового обліку. Натомість той запропонував за 20 тис. грн не лише змінити місце обліку, а й оформити фіктивну повістку, яку можна було б використати у разі перевірки працівниками ТЦК та СП.

Пізніше підозрюваний запропонував повністю виключити клієнта з військового обліку як непридатного до служби. Це дало б можливість безперешкодно виїхати за кордон. Вартість такої “послуги” адвокат зацінив у 18 тисяч доларів США.

Під час отримання зазначених коштів адвоката затримали правоохоронці в порядку ст. 208 КПК України.

Під час обшуків за місцем його роботи та проживання виявлено “порожні” повістки до ТЦК та СП, майже 20 000 доларів США та 5500 євро.

Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді особистої поруки. Прокурори не погодилися з таким рішенням та оскаржили його в апеляційному порядку.