Зеленський: «Ми не чуємо компромісів з російського боку. Ми хочемо почути від них хоч щось»

Президент України Володимир Зеленський заявив, що хоча Україна прагне миру, «ми не чуємо компромісів з російського боку. Ми хочемо почути від них хоч щось».

Про це він заявив під час випступу на Мюнхенській безпековій конференції, повідомляє LB.ua.

Володимир Зеленський також зазначив, що президент РФ Володимир Путін не може жити без війни.

«Путін не може відмовитися від ідеї війни. Якщо він проживе ще десять років, війна може повернутися або поширитися, – сказав він. – Ось чому нам потрібні реальні гарантії безпеки до закінчення війни. І ми сподіваємося, що президент Трамп і Конгрес нас почують».

За словами Володимира Зеленського, Путіна не цікавлять «звичайні речі» і той більше радився з царем Петром та імператрицею Катериною – архітекторами російських імперських амбіцій – ніж з будь-ким іншим.

Президент України виступав на тлі монтажу зображень російських ракетних обстрілів українських міст.

У своєму виступі Володимир Зеленський також визнав, що відчуває тиск з боку США щодо укладання угоди з Росією.l

Також він наголосив, що ніхто не підтримає вибори під час війни, проте якщо американська сторона просуває ідею виборів, то Україна готова – за умови припинення вогню.