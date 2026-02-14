Терехов звернувся до «Укренерго» та Шмигаля: «По 15–19 годин на добу без світла — неприйнятні для Харкова»
Терехов звернувся до «Укренерго» та Шмигаля: «По 15–19 годин на добу без світла — неприйнятні для Харкова»
​Спадок Махна. Частина І. Дружина і донька
​Спадок Махна. Частина І. Дружина і донька
Компромат, що змінює світ: наслідки оприлюднення "файлів Епштейна"
Компромат, що змінює світ: наслідки оприлюднення "файлів Епштейна"
У Празі жінка принесла до поліцейського відділку протитанкову ракету
У Празі жінка принесла до поліцейського відділку протитанкову ракету
FT: CША висунули Києву ультиматум щодо проведення президентських виборів та референдуму про мирну угоду до 15 травня
FT: CША висунули Києву ультиматум щодо проведення президентських виборів та референдуму про мирну угоду до 15 травня
В Азербайджані колишні лідери Нагірного Карабаху дотримали довічне ув’язнення
В Азербайджані колишні лідери Нагірного Карабаху дотримали довічне ув’язнення
Філософ Володимир Єрмоленко: «Штучний інтелект виснажує планету дуже сильно, не менше, ніж автомобілі чи сміття»
Філософ Володимир Єрмоленко: «Штучний інтелект виснажує планету дуже сильно, не менше, ніж автомобілі чи сміття»
WSJ: США контрабандою вивезли до Ірану тисячі терміналів Starlink
WSJ: США контрабандою вивезли до Ірану тисячі терміналів Starlink
«Ми в дупі»: військові навчання в Естонії показали неготовність НАТО до сучаної війни дронів
«Ми в дупі»: військові навчання в Естонії показали неготовність НАТО до сучаної війни дронів
ГоловнаСуспільствоВійна

Сьогодні на фронті вже пройшло майже 100 боїв

Майже половина зіткнень відбулися на Покровсьокму напрямку фронту. 

Сьогодні на фронті вже пройшло майже 100 боїв
Український військовослужбовець
Фото: Генштаб

Сьогодні, 14 лютого, станом на 16:00 на фронті пройшли 98 бойових зіткнень. Найбільше боїв відбулося на Покровському напрямку фронту.

Про це йдеться у звіті Генштабу. 

Противник з території РФ завдав артилерійських обстрілів по районах населених пунктів Рогізне, Іскрисківщина, Волфине, Рижівка, Кучерівка, Шпиль, Кореньок, Будки, Кисла Дубина, Кружок Сумської області. 

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках відбулося шість боєзіткнень з ворогом, противник здійснив 92 обстріли населених пунктів й позицій наших підрозділів, зокрема три – із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку противник десять разів атакував у районах населених пунктів Стариця, Вовчанськ, Вовчанські Хутори, Рибалчине та у бік Графського, Охрімівки, Колодязного. Три боєзіткнення тривають.

На Куп’янському напрямку ворог намагається наступати в районі населеного пункту Борівська Андріївка та у бік Петропавлівки, Глушківки. Загалом на даному напрямку відбулося три боєзіткнення, два з яких наразі тривають.

На Лиманському напрямку українські воїни відбили шість атак загарбників в районі Греківки та у бік Ставків, Дробишевого, Лимана. Дві атаки ще тривають.

На Слов’янському напрямку наразі ворожих наступальних дій не зафіксовано.

На Краматорському напрямку росіяни три рази намагалися просунутися на позиції наших військ у бік Новодмитрівки та в районі Предтечиного. 

На Костянтинівському напрямку загарбники здійснили дев’ять наступальних дій поблизу Плещіївки, Софіївки та у бік Іллінівки, Костянтинівки. Одна атака досі триває.

На Покровському напрямку з початку доби російські окупанти здійснили 45 спроб потіснити наших воїнів із займаних позицій у районах населених пунктів Затишок, Родинське, Покровськ, Котлине, Удачне, Молодецьке, Новомиколаївка, Дачне та у бік населених пунктів Вільне, Білицьке, Нове Шахове, Шевченко, Новоолександрівка, Сергіївка, Іванівка. Сили оборони стримують натиск та вже відбили 42 атаки.

На Олександрівському напрямку агресор атакував два рази у районі Злагоди.

На Гуляйпільському напрямку українські оборонці відбили шість атак окупантів у районі Рибного та у бік Добропілля й Залізничного. Крім того, ворожа авіація завдала ударів по населених пунктах Верхня Терса, Гірке, Воздвижівка, Воскресенка, Самійлівка. Три боєзіткнення ще тривають.

На Оріхівському напрямку ворог двічі атакував позиції наших захисників у районі Приморського. Авіаударів керованими авіабомбами зазнали населені пункти Оріхів, Веселянка, Юліївка.

На Придніпровському напрямку Сили оборони відбили ворожу атаку.

На інших напрямках суттєвих змін в обстановці наразі не зафіксовано. Українські війська виснажують ворога вздовж усієї лінії бойового зіткнення та в тилу.

﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies