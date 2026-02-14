Зеленський відповів, чи боїться бути отруєним росіянами

Президент сказав, що в нього нема часу думати про це, і він не бачить різниці між вбивством отрутою та ракетою.

Президент Володимир Зеленський сказав, що не думає про те, чи намагатиметься Кремль отруїти його. Про це він сказав у відповідь на запитання журналістки на брифінгу в Мюнхені.

Вона запитала президента України, чи не боїться він бути отруєним, як отруїли російського політика Алєксєя Навального. Президент сказав, що про себе не думає, і війна щодня вбиває українців.

“Не можу думати про Владіміра Путіна, його отруту, токсини, які він має чи мав. Я не можу думати про це, бо тоді буду думати тільки про це. В мене не вистачає часу. Вони напали на нас сотнями дронів і ракет – в чому відмінність від токсинів”, – сказав він.

Президент припустив, що саме російська влада отруїла Навального, але чим саме – він не знає.



