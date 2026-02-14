Терехов звернувся до «Укренерго» та Шмигаля: «По 15–19 годин на добу без світла — неприйнятні для Харкова»
Терехов звернувся до «Укренерго» та Шмигаля: «По 15–19 годин на добу без світла — неприйнятні для Харкова»
​Спадок Махна. Частина І. Дружина і донька
Компромат, що змінює світ: наслідки оприлюднення "файлів Епштейна"
У Празі жінка принесла до поліцейського відділку протитанкову ракету
FT: CША висунули Києву ультиматум щодо проведення президентських виборів та референдуму про мирну угоду до 15 травня
В Азербайджані колишні лідери Нагірного Карабаху дотримали довічне ув’язнення
Філософ Володимир Єрмоленко: «Штучний інтелект виснажує планету дуже сильно, не менше, ніж автомобілі чи сміття»
WSJ: США контрабандою вивезли до Ірану тисячі терміналів Starlink
«Ми в дупі»: військові навчання в Естонії показали неготовність НАТО до сучаної війни дронів
Зеленський відповів, чи боїться бути отруєним росіянами

Президент сказав, що в нього нема часу думати про це, і він не бачить різниці між вбивством отрутою та ракетою. 

Зеленський відповів, чи боїться бути отруєним росіянами
Володимир Зеленський наголосив, що ключовою є безпека
Фото: Зеленський у Telegram

Президент Володимир Зеленський сказав, що не думає про те, чи намагатиметься Кремль отруїти його. Про це він сказав у відповідь на запитання журналістки на брифінгу в Мюнхені.

Вона запитала президента України, чи не боїться він бути отруєним, як отруїли російського політика Алєксєя Навального. Президент сказав, що про себе не думає, і війна щодня вбиває українців.

“Не можу думати про Владіміра Путіна, його отруту, токсини, які він має чи мав. Я не можу думати про це, бо тоді буду думати тільки про це. В мене не вистачає часу. Вони напали на нас сотнями дронів і ракет – в чому відмінність від токсинів”, – сказав він.

Президент припустив, що саме російська влада отруїла Навального, але чим саме – він не знає. 


﻿
