Зеленський не вважає ідею вільної економічної зони такою, що вбереже від подальших нападів Росії

Президент переконаний, що навіть наявність іноземних військ на території, де не буде військ України, не гарантуватиме відсутність російського впливу.

Росія заявляє, що якщо Україна сама виведе війська з Донбасу якомога швидше, то війна закінчиться. Це “гарантії” з боку Росії.

Україна ж вважає, що Росія ніколи не переслідувала інших цілей, окрім як окупації України. Мінімум, який Росія хоче – це Донбас, сказав президент Володимир Зеленський на брифінгу в Мюнхені.

“Для того, щоб продати це як перемогу для власного суспільства. Можливо, навіть не для суспільства, а для самого себе. Для нього самого (Путіна. – Ред.)”, – сказав Володимир Зеленський.

Тому Україна не може просто вивести війська з власної території.

“Або обміняти один шматок на інший. Це щось божевільне. Саме тому це ж не просто територія. Там населення 200 000 людей. Там сотні тисяч загиблих, особливо на цьому напрямку. Особливо на Донбасі – та війна, що почалася в 2014 році, почалася зі сходу, з Криму”, – сказав він.

Зеленський назвав історичною помилку те, що в 2014 році Путіну не відповіли на вторгнення.

Зараз Путін ще більше переконаний, ніж чотири і десять років тому. Якщо дати очільнику Кремля відчути перемогу – невідомо, що він вчинить далі, сказав президент.

Він не вважає ідею вільної економічної зони дієвою, навіть якщо уявити, що там будуть американські військові (хоча про це не йдеться). Ніхто не контролюватиме, що росіяни чинитимуть на цих територіях.

Президент припускає, що в такому випадку на Донбасу може повторитися афганський сценарій. В будь-якому випадку це призведе до того, що Росія піде на нові провокації та окупацію іншої частини України.

Контекст

У 20-пунктній угоді про мир неузгодженими залишаються питання Донбасу і ЗАЕС. Росія вимагає виведення української армії з усієї території Донецької і Луганської областей, а в обмін на це обіцяє відійти з Харківської і Сумської. При цьому про відхід з півдня окупантів не йдеться.

США як компроміс пропонують так звану вільну економічну зону на території Донбасу. Перемовини тривають.