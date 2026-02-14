Сенатор-республіканець закликав Трампа надати Україні ракети Tomahawk

Сенатор США Роджер Ф. Вікер виступає на панельній дискусії під час 62-ї Мюнхенської конференції з безпеки, 14 лютого 2026 року

Сенатор-республіканець від штату Міссісіпі Роджер Вікер заявив, що адміністрація Трампа повинна надати ракети Tomahawk, щоб допомогти Україні у війні проти Росії.

Про це він сказав в ході Мюнхенської конференції з безпеки у коментарі CNN.

«Що нам конкретно потрібно, так це щоб адміністрація дала добро на використання ракет Tomahawk, і це те послання, яке надійде від Конгресу. Остаточне рішення — за адміністрацією», — сказав сенатор Вікер.

Вікер, який є головою Комітету Сенату з питань збройних силав участь у панельній дискусії разом із генсеком НАТО Марком Рютте, президентом України Володимиром Зеленським та президенткою Європейського парламенту Робертою Мецолою.

Вікер також зазначив, що приблизно за два тижні Конгрес голосуватиме за санкції, стверджуючи, що посилення тиску на російську нафту може зміцнити переговорні позиції України.

«Є ще одна хороша новина: громадська думка у Сполучених Штатах на користь України зростає. Згідно з опитуваннями, підтримка серед республіканців у США також збільшується, і ми перебуваємо в ситуації, коли законопроєкт про санкції, можливо наступного тижня, може стати поворотним моментом», — сказав сенатор Вікер.

У липні 2025 року The Washington Post писала, що Дональд Трамп розглядав можливість відправити Україні крилаті ракети Tomahawk.

У жовтні президент Володимир Зеленський підтвердив, що обговорював з Дональдом Трампом надання Україні далекобійної зброї.

Наприкінці жовтні 2025 року телеканал CNN повідомив, що Пентагон погодив передачу Україні ракет Tomahawk, після того як дійшов висновку, що це не зашкодить американським запасам озброєння.

У грудні минулого року Дональд Трамп заявив під час зустрічі з генсеком НАТО Марком Рютте, що на заваді передачі Україні ракет Tomahawk стоїть проблема освоєння цієї зброї. Мовляв, для того, щоб її освоїти знадобиться від шести місяців до року.