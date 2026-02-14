Данська депутатка планує подати судовий позов проти держави через оборонну угоду зі США

Данія може зіткнутися з судовим позовом через угоду, яка надає США широкі повноваження на данській території. Критики стверджують, що вона є неконституційною та може ускладнити переговори з Вашингтоном щодо Гренландії.

Про це пише The Guardian.

Угоду було підписано за адміністрації Джо Байдена у 2023 році та схвалено данським парламентом торік. Вона надає США безперешкодний доступ до данських авіабаз і певні повноваження щодо цивільного населення.

Незалежна депутатка Тереза Скавеніус планує подати позов проти данської держави, вважаючи угоду неконституційною. Конституція Данії дозволяє передавати суверенітет "міжнародним органам", але лише через конституційну поправку, яка потребує підтримки п’яти шостих парламенту, чого оборонна угода не має.

"Закон є неконституційним, оскільки передає повноваження урядовим органам США або американським військовим на території Данії щодо данських цивільних. Це прямо заборонено нашою конституцією", – заявила Скавеніус.

Хоча угода не поширюється на Гренландію, критики зазначають, що заяви адміністрації Трампа щодо острова свідчать про можливу готовність США застосувати силу проти цивільного населення.

Скавеніус наголосила, що всі конституційні питання необхідно терміново врегулювати до початку переговорів щодо Гренландії. Вона подала клопотання про надання безкоштовної юридичної допомоги. Процес може тривати кілька тижнів, після чого вона планує подати позов проти держави.

Попри жорстку критику з боку політиків і правозахисників, а також зростання напруженості між США та Данією після попередніх заяв Трампа про намір придбати Гренландію, депутати в червні 2025 року переважною більшістю підтримали оборонну угоду.

Документ передбачає, що американські військові в Данії залишаються під юрисдикцією США, отримують доступ до авіабаз у Карупі, Скрюдструпі та Ольборзі, а також повноваження щодо данських цивільних як на території баз, так і за їх межами.

На той час уряд заявляв, що угода не означає передачу данського суверенітету і не порушує конституцію. Прем’єр-міністерка Метте Фредеріксен зазначала, що напруженість між Данією та США робить збереження тісних зв’язків ще більш необхідним.

Данський інститут з прав людини заявив, що угода може надати американським військовим право зупиняти демонстрації біля своїх баз і позбавити Данію можливості притягати їх до відповідальності у разі застосування надмірної сили.

Міністерство оборони Данії повідомило, що знає про можливе подання позову, але відмовилося від подальших коментарів.