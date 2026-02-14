Свириденко: з потеплінням росіяни не перестануть бити по енергетиці

Премʼєр-міністерка вважає, що Москва не зменшить інтенсивність атак по енергетичній інфраструктурі України. Також Юлія Свириденко назвала регіони, де ситуація з електропостачанням зараз є найскладнішою.

Найсуворіші графіки знеструмлення діють у Полтавській, Сумській та Харківській областях. Про це під час спілкування з журналістами заявила премʼєр-міністерка Юлія Свириденко. Очільниця уряду зазначила: саме у цих регіонах внаслідок російських атак найдужче зруйновані внутрішні мережі.

«Не думаю, що Російська Федерація перестане бити по енергетиці України у зв’язку із потеплінням. Немає жодних гарантій, що воєнна ситуація поліпшиться. У нас є запас трансформаторів, завозимо генератори. Запустили програми для бізнесу», — сказала Юлія Свириденко.

За слова премʼєр-міністерки, потепління знизило споживання електроенергії в Україні. Однак уже з понеділка морози знову повертаються, що автоматично означає і збільшення використання світла країною. Погіршити ситуацію можуть і нові російські удари.

«Минулої суботи у нас у державі була мінімальна генерація електроенергії від початку повномасштабного вторгнення. Атомні станції не могли її розподіляти. Тому був величезний дефіцит», — додала Свириденко.

Дещо поліпшують ситуацію у енергосистемі сонячні станції. Їхня генерація поступово зростає.

Очільниця Кабміну зауважила: завдяки сонячній енергії держава має змогу скорочувати відключення світла у певних регіонах одразу на чотири години.

Водночас Юлія Свириденко зазначила: росіяни використовують дедалі більше дронів та ракет для ударів по енергетиці України.

«Влітку буде максимальною генерація СЕС. Допомогатиме й гідроенергетика. Але якщо продовжаться російські удари, то дефіцит може виникнути. Але я думаю, що такого високого рівня споживання як у -20 С не буде», — сказала премʼєр-міністерка.

Нагадаємо, з кінця весни і до початку осені в Україні триватиме планова ремонтна кампанія на атомних станціях. Блоки почергово зупинятимуть. А саме АЕС зараз генерують близько 60% електроенергії для країни.