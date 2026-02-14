FT: CША висунули Києву ультиматум щодо проведення президентських виборів та референдуму про мирну угоду до 15 травня
FT: CША висунули Києву ультиматум щодо проведення президентських виборів та референдуму про мирну угоду до 15 травня
Терехов звернувся до «Укренерго» та Шмигаля: «По 15–19 годин на добу без світла — неприйнятні для Харкова»
Терехов звернувся до «Укренерго» та Шмигаля: «По 15–19 годин на добу без світла — неприйнятні для Харкова»
​Спадок Махна. Частина І. Дружина і донька
​Спадок Махна. Частина І. Дружина і донька
WSJ: США контрабандою вивезли до Ірану тисячі терміналів Starlink
WSJ: США контрабандою вивезли до Ірану тисячі терміналів Starlink
«Ми в дупі»: військові навчання в Естонії показали неготовність НАТО до сучаної війни дронів
«Ми в дупі»: військові навчання в Естонії показали неготовність НАТО до сучаної війни дронів
Філософ Володимир Єрмоленко: «Штучний інтелект виснажує планету дуже сильно, не менше, ніж автомобілі чи сміття»
Філософ Володимир Єрмоленко: «Штучний інтелект виснажує планету дуже сильно, не менше, ніж автомобілі чи сміття»
У Празі жінка принесла до поліцейського відділку протитанкову ракету
У Празі жінка принесла до поліцейського відділку протитанкову ракету
В Азербайджані колишні лідери Нагірного Карабаху дотримали довічне ув’язнення
В Азербайджані колишні лідери Нагірного Карабаху дотримали довічне ув’язнення
Компромат, що змінює світ: наслідки оприлюднення "файлів Епштейна"
Компромат, що змінює світ: наслідки оприлюднення "файлів Епштейна"
ГоловнаПолітика

Свириденко: з потеплінням росіяни не перестануть бити по енергетиці

Премʼєр-міністерка вважає, що Москва не зменшить інтенсивність атак по енергетичній інфраструктурі України. Також Юлія Свириденко назвала регіони, де ситуація з електропостачанням зараз є найскладнішою. 

Свириденко: з потеплінням росіяни не перестануть бити по енергетиці
Юлія Свириденко
Фото: Володимир Зеленський/Telegram

Найсуворіші графіки знеструмлення діють у Полтавській, Сумській та Харківській областях. Про це під час спілкування з журналістами заявила премʼєр-міністерка Юлія Свириденко. Очільниця уряду зазначила: саме у цих регіонах внаслідок російських атак найдужче зруйновані внутрішні мережі. 

«Не думаю, що Російська Федерація перестане бити по енергетиці України у зв’язку із потеплінням. Немає жодних гарантій, що воєнна ситуація поліпшиться. У нас є запас трансформаторів, завозимо генератори. Запустили програми для бізнесу», — сказала Юлія Свириденко. 

За слова премʼєр-міністерки, потепління знизило споживання електроенергії в Україні. Однак уже з понеділка морози знову повертаються, що автоматично означає і збільшення використання світла країною. Погіршити ситуацію можуть і нові російські удари. 

«Минулої суботи у нас у державі була мінімальна генерація електроенергії від початку повномасштабного вторгнення. Атомні станції не могли її розподіляти. Тому був величезний дефіцит», — додала Свириденко. 

Дещо поліпшують ситуацію у енергосистемі сонячні станції. Їхня генерація поступово зростає. 

Очільниця Кабміну зауважила: завдяки сонячній енергії держава має змогу скорочувати відключення світла у певних регіонах одразу на чотири години. 

Водночас Юлія Свириденко зазначила: росіяни використовують дедалі більше дронів та ракет для ударів по енергетиці України. 

«Влітку буде максимальною генерація СЕС. Допомогатиме й гідроенергетика. Але якщо продовжаться російські удари, то дефіцит може виникнути. Але я думаю, що такого високого рівня споживання як у -20 С не буде», — сказала премʼєр-міністерка. 

Нагадаємо, з кінця весни і до початку осені в Україні триватиме планова ремонтна кампанія на атомних станціях. Блоки почергово зупинятимуть. А саме АЕС зараз генерують близько 60% електроенергії для країни. 

﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies