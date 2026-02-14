Компромат, що змінює світ: наслідки оприлюднення "файлів Епштейна"
Компромат, що змінює світ: наслідки оприлюднення "файлів Епштейна"
У Празі жінка принесла до поліцейського відділку протитанкову ракету
У Празі жінка принесла до поліцейського відділку протитанкову ракету
В Азербайджані колишні лідери Нагірного Карабаху дотримали довічне ув’язнення
В Азербайджані колишні лідери Нагірного Карабаху дотримали довічне ув’язнення
​Спадок Махна. Частина І. Дружина і донька
​Спадок Махна. Частина І. Дружина і донька
Філософ Володимир Єрмоленко: «Штучний інтелект виснажує планету дуже сильно, не менше, ніж автомобілі чи сміття»
Філософ Володимир Єрмоленко: «Штучний інтелект виснажує планету дуже сильно, не менше, ніж автомобілі чи сміття»
Терехов звернувся до «Укренерго» та Шмигаля: «По 15–19 годин на добу без світла — неприйнятні для Харкова»
Терехов звернувся до «Укренерго» та Шмигаля: «По 15–19 годин на добу без світла — неприйнятні для Харкова»
«Ми в дупі»: військові навчання в Естонії показали неготовність НАТО до сучаної війни дронів
«Ми в дупі»: військові навчання в Естонії показали неготовність НАТО до сучаної війни дронів
WSJ: США контрабандою вивезли до Ірану тисячі терміналів Starlink
WSJ: США контрабандою вивезли до Ірану тисячі терміналів Starlink
FT: CША висунули Києву ультиматум щодо проведення президентських виборів та референдуму про мирну угоду до 15 травня
FT: CША висунули Києву ультиматум щодо проведення президентських виборів та референдуму про мирну угоду до 15 травня
ГоловнаСвіт

Кір Стармер: Європа повинна бути готовою розбудовувати «жорстку силу» і, за необхідності, вступати в бій

Економіки Європи перевершують російську більш ніж у десять разів, нагадав прем'єр Великої Британії.

Кір Стармер: Європа повинна бути готовою розбудовувати «жорстку силу» і, за необхідності, вступати в бій
прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер
Фото: EPA/UPG

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер назвав Європу «сплячим велетнем», закликавши європейських членів НАТО об'єднати зусилля для досягнення «величезного ефекту» перед обличчям російської агресії.

Про це він заявив у своєму виступі на Мюнхенській конференції з безпеки в суботу, 14 лютого, повідомляє LB.ua.

«Ми повинні разом рухатися вперед, щоб створити більш "європейське" НАТО. Як я це бачу, Європа — це сплячий велетень», — заявив Стармер 

«Наші економіки перевершують російську більш ніж у десять разів. Ми маємо величезний оборонний потенціал, проте занадто часто він становить менше, ніж сума його частин», — сказав він.

Стармер також зазначив, що Росія довела свій постійний апетит до агресії, «приносячи жахливі страждання українському народу». 

«Її гібридні загрози поширюються по всьому нашому континенту, не лише загрожуючи нашій безпеці, а й розриваючи наш суспільний договір: Росія співпрацює з популістами, які підривають наші цінності, використовує дезінформацію для сіяння розбрату, вдається до кібератак і саботажу, щоб дезорганізувати наше життя, та поглиблює кризу вартості життя», — додав він.

Британський лідер підкреслив: хоча США залишаються незамінним союзником, стратегія національної безпеки Сполучених Штатів свідчить про те, що Європа має взяти на себе основну відповідальність за власну оборону

«Це — нова нормальність», — наголосив він.

Стармер заявив, що Європа повинна бути готовою розбудовувати «жорстку силу» і, за необхідності, вступати в бій. «Це — валюта нашої епохи. Ми повинні бути здатні стримувати агресію, і так, якщо знадобиться, ми маємо бути готовими битися, робити все необхідне для захисту наших людей, наших цінностей та нашого способу життя», — підсумував Стармер.

Нагадаємо, сьогодні у своєму виступі на конференції держсекретар США Марко Рубіо заявив, що чинна адміністрація США хоче, щоб щоб Європа демонструвала силу.

Володимир Зеленський, виступаючи нині у Мюнхені, заявив, що Україні під час війни доводиться переконувати інші держави в тому, що її треба підтримувати.

﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies