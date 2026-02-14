Кір Стармер: Європа повинна бути готовою розбудовувати «жорстку силу» і, за необхідності, вступати в бій

Економіки Європи перевершують російську більш ніж у десять разів, нагадав прем'єр Великої Британії.

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер назвав Європу «сплячим велетнем», закликавши європейських членів НАТО об'єднати зусилля для досягнення «величезного ефекту» перед обличчям російської агресії.

Про це він заявив у своєму виступі на Мюнхенській конференції з безпеки в суботу, 14 лютого, повідомляє LB.ua.

«Ми повинні разом рухатися вперед, щоб створити більш "європейське" НАТО. Як я це бачу, Європа — це сплячий велетень», — заявив Стармер

«Наші економіки перевершують російську більш ніж у десять разів. Ми маємо величезний оборонний потенціал, проте занадто часто він становить менше, ніж сума його частин», — сказав він.

Стармер також зазначив, що Росія довела свій постійний апетит до агресії, «приносячи жахливі страждання українському народу».

«Її гібридні загрози поширюються по всьому нашому континенту, не лише загрожуючи нашій безпеці, а й розриваючи наш суспільний договір: Росія співпрацює з популістами, які підривають наші цінності, використовує дезінформацію для сіяння розбрату, вдається до кібератак і саботажу, щоб дезорганізувати наше життя, та поглиблює кризу вартості життя», — додав він.

Британський лідер підкреслив: хоча США залишаються незамінним союзником, стратегія національної безпеки Сполучених Штатів свідчить про те, що Європа має взяти на себе основну відповідальність за власну оборону.

«Це — нова нормальність», — наголосив він.

Стармер заявив, що Європа повинна бути готовою розбудовувати «жорстку силу» і, за необхідності, вступати в бій. «Це — валюта нашої епохи. Ми повинні бути здатні стримувати агресію, і так, якщо знадобиться, ми маємо бути готовими битися, робити все необхідне для захисту наших людей, наших цінностей та нашого способу життя», — підсумував Стармер.

Нагадаємо, сьогодні у своєму виступі на конференції держсекретар США Марко Рубіо заявив, що чинна адміністрація США хоче, щоб щоб Європа демонструвала силу.

Володимир Зеленський, виступаючи нині у Мюнхені, заявив, що Україні під час війни доводиться переконувати інші держави в тому, що її треба підтримувати.