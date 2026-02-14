Компромат, що змінює світ: наслідки оприлюднення "файлів Епштейна"
Компромат, що змінює світ: наслідки оприлюднення "файлів Епштейна"
У Празі жінка принесла до поліцейського відділку протитанкову ракету
У Празі жінка принесла до поліцейського відділку протитанкову ракету
В Азербайджані колишні лідери Нагірного Карабаху дотримали довічне ув’язнення
В Азербайджані колишні лідери Нагірного Карабаху дотримали довічне ув’язнення
​Спадок Махна. Частина І. Дружина і донька
​Спадок Махна. Частина І. Дружина і донька
Філософ Володимир Єрмоленко: «Штучний інтелект виснажує планету дуже сильно, не менше, ніж автомобілі чи сміття»
Філософ Володимир Єрмоленко: «Штучний інтелект виснажує планету дуже сильно, не менше, ніж автомобілі чи сміття»
Терехов звернувся до «Укренерго» та Шмигаля: «По 15–19 годин на добу без світла — неприйнятні для Харкова»
Терехов звернувся до «Укренерго» та Шмигаля: «По 15–19 годин на добу без світла — неприйнятні для Харкова»
«Ми в дупі»: військові навчання в Естонії показали неготовність НАТО до сучаної війни дронів
«Ми в дупі»: військові навчання в Естонії показали неготовність НАТО до сучаної війни дронів
WSJ: США контрабандою вивезли до Ірану тисячі терміналів Starlink
WSJ: США контрабандою вивезли до Ірану тисячі терміналів Starlink
FT: CША висунули Києву ультиматум щодо проведення президентських виборів та референдуму про мирну угоду до 15 травня
FT: CША висунули Києву ультиматум щодо проведення президентських виборів та референдуму про мирну угоду до 15 травня
ГоловнаСвіт

Марко Рубіо: США та Європа мають бути разом: «Ми, американці, завжди будемо дітьми Європи»

Держсекретар США зазначив, що чинна адміністрація США хоче, щоб щоб Європа демонструвала силу.

Марко Рубіо: США та Європа мають бути разом: «Ми, американці, завжди будемо дітьми Європи»
Марко Рубіо виступає на Мюнхенській безпековій конференції, 14 лютого 2026 року
Фото: https://securityconference.org/

Державний секретар США Марко Рубіо заявив, виступаючи з промовою на Мюнхенській конференції з безпеки, що США та Європа «мають бути разом».

«Америка торує шлях до нового століття процвітання, і ми хочемо робити це разом із вами — нашими шановними союзниками та найдавнішими друзями», — сказав Рубіо у своєму виступі 14 лютого.

За його словами, спільні дії з Європою «допоможуть відновити розсудливу зовнішню політику».

Коментуючи розмови про можливе «розлучення» між США та Європою, Рубіо зазначив, що «це не є ні нашою метою, ні нашим бажанням».

«Нам не потрібно демонтувати глобальні інститути старого порядку, які ми побудували разом, але вони мають бути реформовані», — заявив Рубіо на конференції. Він додав, що США за часів президента Трампа хочуть очолити світову «реставрацію».

При цьому державний секретар США відзначив багату культурну спадщину Європи, заявивши, що «американці завжди будуть дітьми Європи».

За його словами, США можуть здаватися «прямими і різкими», але це лише тому, що вони глибоко переймаються майбутнім — своїм та Європи.

«Ось чому ми, американці, іноді можемо здаватися трохи прямими і різкими у своїх порадах. Причина цього, полягає в тому, що ми глибоко переймаємось. Ми глибоко переймаємося вашим і нашим майбутнім, і якщо іноді ми не погоджуємося, то наші розбіжності випливають із нашого глибокого почуття турботи про Європу, з якою ми пов'язані не тільки економічно, не тільки військово, ми пов'язані духовно і культурно», — заявив він. 

Держсекретар США також зазначив, що чинна адміністрація США хоче, щоб щоб Європа демонструвала силу, тому що «ми знаємо, що доля Європи ніколи не буде неважливою для нашої національної безпеки».

Сьогодні, 14 лютого, запланована участь президента Зеленського в панелі «Коаліція спроможних? Забезпечення довгострокової підтримки для України».

Також президент України проведе зустрічі з держсекретарем США Марко Рубіо, з сенаторами Конгресу США, з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте та з президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга провів зустріч з міністрами закордонних справ держав G7.

Про перший день конференції читайте тут

﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies