Фон дер Ляєн закликає ЄС до ефективніших рішень у сфері безпеки

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн під час виступу на Мюнхенській конференції з безпеки закликала Європу ухвалювати рішення ефективніше, покладаючись на кваліфіковану більшість замість одноголосності, пише Укрінформ.

"Щоб Європа могла ефективніше захищатися, це може означати покладатися на результат кваліфікованої більшості, а не одноголосність", – зазначила фон дер Ляєн.

Вона додала, що для цього немає потреби змінювати Договір про функціонування ЄС: "нам потрібно використовувати той, який у нас є. Але ми повинні бути креативними".

Фон дер Ляєн навела приклади ефективних ситуативних ініціатив у сфері безпеки:

Об’єднані експедиційні сили під керівництвом Великої Британії, що об’єднують 10 європейських країн для стримування загроз у Крайній Півночі Балтійського регіону (оперативне командування у Нортвуді, Велика Британія).

Коаліція охочих, очолювана Великою Британією та Францією, яка забезпечує гарантії безпеки для України та залучає понад 30 країн, включно з державами поза Європою.

"Ці приклади показують, що це може спрацювати. Але зараз потрібно формалізувати ситуаційний початок нових партнерств у сфері безпеки", – підкреслила вона і закликала до співпраці з найближчими партнерами, такими як Велика Британія, Норвегія, Ісландія та Канада.

Президентка Єврокомісії додала, що ЄС має широкий спектр партнерств у сфері оборони та безпеки і прагне його розширити.

"В цей надзвичайно нестабільний час Європа, і зокрема Велика Британія, повинні зблизитися – у питаннях безпеки, економіки та захисту наших демократій. Велика Британія та Європейський Союз завжди будуть разом", – зазначає президентка Єврокомісії.