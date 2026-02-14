Через бюджетний конфлікт призупинило роботу Міністерство нацбезпеки США, яке контролює ICE

Демократи відмовилися підтримати нове фінансування на тлі вкрай суперечливої присутності імміграційних офіцерів служби в кількох великих містах у межах операції “Metro Surge”.

Міністерство національної безпеки США (DHS) призупинило роботу через неспроможність сенаторів ухвалити бюджет на 2026 рік, повідомляє DW.

Міністерство контролює діяльність Служби імміграційного та митного контролю (ICE).

Унаслідок операції ICE значно розширила масштаби рейдів у низці районів, включно з Лос-Анджелесом, Чикаго та Міннеаполісом. Демократи назвали цей кроки помстою лідерам та громадам, які не підтримують президента Дональда Трампа.

У Міннеаполісі агенти ICE вбили двох громадян США, а десятки американців помилково затримані. Критики вказують на непідготовленість агентів та сформовану культуру відомства, що базується на принципі спочатку затримувати, а потім з’ясовувати обставини.

Мешканці Міннеаполіса та Чикаго порівняли репресії ICE з воєнною атмосферою, коли громадяни та іммігранти бояться ходити на роботу, виконувати доручення або відправляти своїх дітей до школи через побоювання потрапити під хвилю насильства.

Спостерігачі також задокументували нелюдське поводження в центрах утримання іммігрантів. Це призвело до масових проблем зі здоров'ям, особливо серед дітей.

Бездіяльність у Сенаті призвела до скорочення фінансування ICE, а також Федерального агентства з надзвичайних ситуацій (FEMA), Берегової охорони та Адміністрації транспортної безпеки (TSA), яка забезпечує охорону в аеропортах США.

Зараз тривають переговори між Білим домом та провідними демократами в Сенаті щодо виходу з глухого кота.