Компромат, що змінює світ: наслідки оприлюднення "файлів Епштейна"
У Празі жінка принесла до поліцейського відділку протитанкову ракету
В Азербайджані колишні лідери Нагірного Карабаху дотримали довічне ув’язнення
​Спадок Махна. Частина І. Дружина і донька
Філософ Володимир Єрмоленко: «Штучний інтелект виснажує планету дуже сильно, не менше, ніж автомобілі чи сміття»
Терехов звернувся до «Укренерго» та Шмигаля: «По 15–19 годин на добу без світла — неприйнятні для Харкова»
«Ми в дупі»: військові навчання в Естонії показали неготовність НАТО до сучаної війни дронів
WSJ: США контрабандою вивезли до Ірану тисячі терміналів Starlink
FT: CША висунули Києву ультиматум щодо проведення президентських виборів та референдуму про мирну угоду до 15 травня
Світ

Через бюджетний конфлікт призупинило роботу Міністерство нацбезпеки США, яке контролює ICE

Демократи відмовилися підтримати нове фінансування на тлі вкрай суперечливої присутності імміграційних офіцерів служби в кількох великих містах у межах операції “Metro Surge”.

Через бюджетний конфлікт призупинило роботу Міністерство нацбезпеки США, яке контролює ICE
Штаб-квартира Служби імміграційного та митного контролю США (ICE)
Фото: Вікіпедія

Міністерство національної безпеки США (DHS) призупинило роботу через неспроможність сенаторів ухвалити бюджет на 2026 рік, повідомляє DW.

Міністерство контролює діяльність Служби імміграційного та митного контролю (ICE).

Демократи відмовилися підтримати нове фінансування на тлі вкрай суперечливої присутності офіцерів служби в кількох великих містах у межах операції “Metro Surge”.

Унаслідок операції ICE значно розширила масштаби рейдів у низці районів, включно з Лос-Анджелесом, Чикаго та Міннеаполісом. Демократи назвали цей кроки помстою лідерам та громадам, які не підтримують президента Дональда Трампа.

У Міннеаполісі агенти ICE вбили двох громадян США, а десятки американців помилково затримані. Критики вказують на непідготовленість агентів та сформовану культуру відомства, що базується на принципі спочатку затримувати, а потім з’ясовувати обставини.

Мешканці Міннеаполіса та Чикаго порівняли репресії ICE з воєнною атмосферою, коли громадяни та іммігранти бояться ходити на роботу, виконувати доручення або відправляти своїх дітей до школи через побоювання потрапити під хвилю насильства.

Спостерігачі також задокументували нелюдське поводження в центрах утримання іммігрантів. Це призвело до масових проблем зі здоров'ям, особливо серед дітей.

Бездіяльність у Сенаті призвела до скорочення фінансування ICE, а також Федерального агентства з надзвичайних ситуацій (FEMA), Берегової охорони та Адміністрації транспортної безпеки (TSA), яка забезпечує охорону в аеропортах США.

Зараз тривають переговори між Білим домом та провідними демократами в Сенаті щодо виходу з глухого кота.

﻿
