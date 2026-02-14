Компромат, що змінює світ: наслідки оприлюднення "файлів Епштейна"
Компромат, що змінює світ: наслідки оприлюднення "файлів Епштейна"
У Празі жінка принесла до поліцейського відділку протитанкову ракету
У Празі жінка принесла до поліцейського відділку протитанкову ракету
В Азербайджані колишні лідери Нагірного Карабаху дотримали довічне ув’язнення
В Азербайджані колишні лідери Нагірного Карабаху дотримали довічне ув’язнення
​Спадок Махна. Частина І. Дружина і донька
​Спадок Махна. Частина І. Дружина і донька
Філософ Володимир Єрмоленко: «Штучний інтелект виснажує планету дуже сильно, не менше, ніж автомобілі чи сміття»
Філософ Володимир Єрмоленко: «Штучний інтелект виснажує планету дуже сильно, не менше, ніж автомобілі чи сміття»
Терехов звернувся до «Укренерго» та Шмигаля: «По 15–19 годин на добу без світла — неприйнятні для Харкова»
Терехов звернувся до «Укренерго» та Шмигаля: «По 15–19 годин на добу без світла — неприйнятні для Харкова»
«Ми в дупі»: військові навчання в Естонії показали неготовність НАТО до сучаної війни дронів
«Ми в дупі»: військові навчання в Естонії показали неготовність НАТО до сучаної війни дронів
WSJ: США контрабандою вивезли до Ірану тисячі терміналів Starlink
WSJ: США контрабандою вивезли до Ірану тисячі терміналів Starlink
FT: CША висунули Києву ультиматум щодо проведення президентських виборів та референдуму про мирну угоду до 15 травня
FT: CША висунули Києву ультиматум щодо проведення президентських виборів та референдуму про мирну угоду до 15 травня
ГоловнаСвіт

ЗМІ: Фінляндія вивчає можливості втручання в операції росіян з нерухомістю

Міноборони країни пояснює, що нововведення потрібні, щоб ефективніше контролювати угоди з нерухомістю.

ЗМІ: Фінляндія вивчає можливості втручання в операції росіян з нерухомістю
Міністр оборони Фінляндії Антті Гяккінен
Фото: EPA/UPG

Міністерство оборони Фінляндії вивчає питання щодо можливості втручання постфактум в операції з нерухомістю, укладені громадянами країн, що не входять до ЄС та Європейської економічної зони.

Про це пише Yle.

Як зазначив міністр оборони Фінляндії Антті Гяккянен, таке втручання могло б застосовуватися до всіх типів нерухомості і навіть до операцій, здійснених протягом останніх 20 років.

Хяккянен уточнив, що мета нововведень полягає в тому, щоб приділяти більше уваги національній безпеці та ефективніше контролювати угоди з нерухомістю.

"Останні 20 років Фінляндія надто наївно ставилася до контролю за нерухомістю", – зазначив глава оборонного відомства.

﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies