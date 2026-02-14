ЗМІ: Фінляндія вивчає можливості втручання в операції росіян з нерухомістю

Міноборони країни пояснює, що нововведення потрібні, щоб ефективніше контролювати угоди з нерухомістю.

Міністерство оборони Фінляндії вивчає питання щодо можливості втручання постфактум в операції з нерухомістю, укладені громадянами країн, що не входять до ЄС та Європейської економічної зони.

Про це пише Yle.

Як зазначив міністр оборони Фінляндії Антті Гяккянен, таке втручання могло б застосовуватися до всіх типів нерухомості і навіть до операцій, здійснених протягом останніх 20 років.

Хяккянен уточнив, що мета нововведень полягає в тому, щоб приділяти більше уваги національній безпеці та ефективніше контролювати угоди з нерухомістю.

"Останні 20 років Фінляндія надто наївно ставилася до контролю за нерухомістю", – зазначив глава оборонного відомства.