ЗМІ: Фінляндія вивчає можливості втручання в операції росіян з нерухомістю

Міністерство оборони Фінляндії вивчає питання щодо можливості втручання постфактум в операції з нерухомістю, укладені громадянами країн, що не входять до ЄС та Європейської економічної зони.
Про це пише Yle.
Як зазначив міністр оборони Фінляндії Антті Гяккянен, таке втручання могло б застосовуватися до всіх типів нерухомості і навіть до операцій, здійснених протягом останніх 20 років.
Хяккянен уточнив, що мета нововведень полягає в тому, щоб приділяти більше уваги національній безпеці та ефективніше контролювати угоди з нерухомістю.
"Останні 20 років Фінляндія надто наївно ставилася до контролю за нерухомістю", – зазначив глава оборонного відомства.
