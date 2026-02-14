Компромат, що змінює світ: наслідки оприлюднення "файлів Епштейна"
Велика Британія розгорне авіаносну ударну групу в Арктиці

Групу очолить флагман Королівського флоту – авіаносець “HMS Prince of Wales”.

Британський авіаносець “HMS Prince of Wales”
Фото: EPA/UPG

Велика Британія цього року відправить флот військових кораблів і винищувачів до Арктики.

Про це заявив британський прем’єр-міністр Кір Стармер на Мюнхенській конференції з безпеки, повідомляє BBC.

Лондон розгорне свою авіаносну ударну групу в Північній Атлантиці та на Крайній Півночі на чолі з флагманом Королівського флоту – авіаносцем “HMS Prince of Wales”.

Стармер заявив, що авіаносець вартістю 3 мільярди фунтів стерлінгів діятиме разом із США, Канадою та іншими союзниками по НАТО, що стане “потужним свідченням нашої відданості євроатлантичній безпеці”.

Видання зазначає, що авіаносна ударна група – це міжнародне формування військових кораблів Королівського флоту, до складу якого входять один авіаносець, 40 літаків, фрегат, есмінець, підводний човен і корабель постачання.

BBC водночас підкреслює, що США мають набагато більший флот з більшою кількістю есмінців, фрегатів та до 70 літаками.

  • Цього тижня блок НАТО розпочав військову місію "Arctic Sentry" (Арктичний вартовий) для посилення присутності Альянсу в Арктичному регіоні. 
  • Норвезька служба внутрішньої безпеки PST очікує, що Росія у 2026 році активізує свою розвідувальну діяльність у Норвегії, особливо в Арктичному регіоні. Імовірно, Москва може вдатися до диверсій проти критично важливої інфраструктури.
