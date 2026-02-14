США завдали чергового удару по судну наркоторговців у Карибському морі

Під час удару ліквідовано трьох учасників наркокартелю.

Американські військові завдали чергового удару по судну в Карибському морі, яке, за інформацією розвідки, використовувалося наркоторговцями для контрабанди наркотиків до США.

Про це повідомляє Південне командування США (SOUTHCOM) у соцмережі Х.

"13 лютого за вказівкою командувача Південного командування генерала Френсіса Донована Об’єднана оперативна група "Південний спис" завдала смертоносного удару по судну, що використовувалося терористичними організаціями", – зазначили у повідомленні.

Військові підкреслили, що удар був завданий після підтвердження розвідкою інформації, що судно проходило відомим маршрутом наркоторгівлі та брало участь у контрабанді наркотиків до США.

За даними Південного командування, під час операції було ліквідовано трьох учасників наркокартелю, жоден американський військовослужбовець не постраждав.

On Feb. 13, at the direction of #SOUTHCOM commander Gen. Francis L. Donovan, Joint Task Force Southern Spear conducted a lethal kinetic strike on a vessel operated by Designated Terrorist Organizations. Intelligence confirmed the vessel was transiting along known… pic.twitter.com/y50Pbtexfi — U.S. Southern Command (@Southcom) February 14, 2026

Операція "Південний спис" проводиться військовими США за наказом президента Дональда Трампа з листопада минулого року у Центральній та Південній Америці та Карибському басейні. Її метою є ліквідація місцевих наркокартелів і блокування потоків наркотиків до США.