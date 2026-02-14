Reuters: американська делегація планує в один день провести переговори з Іраном та Україною і Росією в Женеві

Сполучені Штати 17 лютого проведуть одразу дві окремі переговорні сесії у Женеві – з Іраном та Україною і Росією.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на поінформованого співрозмовника.

За інформацією джерела, вранці американська делегація, до складу якої увійдуть спецпосланець президента США Стів Віткофф та зять Дональда Трампа Джаред Кушнер, зустрінеться з представниками Ірану.

Очікується, що представники Оману будуть присутні під час перемовин та виконуватимуть роль посередників у контактах між сторонами.

Після обіду Віткофф і Кушнер візьмуть участь у тристоронніх переговорах за участю України та Росії. Деталі порядку денного другої сесії наразі не розголошуються.