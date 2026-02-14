У Парижі стріляли в нападника з ножем біля Тріумфальної арки

Чоловік погрожував поліції під час церемонії з Вічним вогнем на могилі Невідомого солдата.

Французька поліція знешкодила пострілами чоловіка, який розмахував ножем та агресивно провокував правоохоронців біля Тріумфальної арки у Парижі.

Як пише Deutsche Welle, під час церемонії повторного запалювання Вічного вогню на могилі Невідомого солдата, що розташована просто під аркою, нападник дістав ніж та завдав легкого поранення поліціянту. Його колега відкрив вогонь, щоб вгамувати зловмисника.

З кількома вогнепальними пораненнями у критичному стані чоловіка відвезли до лікарні. Він виявився зареєстрованим жителем паризького передмістя Сен-Дені.

Офіс антитерористичного прокурора Франції оголосив, що візьме цю справу під свій контроль - попри те, що можливий мотив нападника наразі не з'ясовано.