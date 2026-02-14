У Празі жінка принесла до поліцейського відділку протитанкову ракету
Терехов звернувся до «Укренерго» та Шмигаля: «По 15–19 годин на добу без світла — неприйнятні для Харкова»
WSJ: США контрабандою вивезли до Ірану тисячі терміналів Starlink
FT: CША висунули Києву ультиматум щодо проведення президентських виборів та референдуму про мирну угоду до 15 травня
Компромат, що змінює світ: наслідки оприлюднення "файлів Епштейна"
В Азербайджані колишні лідери Нагірного Карабаху дотримали довічне ув’язнення
​Спадок Махна. Частина І. Дружина і донька
«Ми в дупі»: військові навчання в Естонії показали неготовність НАТО до сучаної війни дронів
Філософ Володимир Єрмоленко: «Штучний інтелект виснажує планету дуже сильно, не менше, ніж автомобілі чи сміття»
У Парижі стріляли в нападника з ножем біля Тріумфальної арки

Чоловік погрожував поліції під час церемонії з Вічним вогнем на могилі Невідомого солдата.

Фото: DW

Французька поліція знешкодила пострілами чоловіка, який розмахував ножем та агресивно провокував правоохоронців біля Тріумфальної арки у Парижі.

Як пише Deutsche Welle, під час церемонії повторного запалювання Вічного вогню на могилі Невідомого солдата, що розташована просто під аркою, нападник дістав ніж та завдав легкого поранення поліціянту. Його колега відкрив вогонь, щоб вгамувати зловмисника.

З кількома вогнепальними пораненнями у критичному стані чоловіка відвезли до лікарні. Він виявився зареєстрованим жителем паризького передмістя Сен-Дені.

Офіс антитерористичного прокурора Франції оголосив, що візьме цю справу під свій контроль - попри те, що можливий мотив нападника наразі не з'ясовано.  

﻿
