У Празі жінка принесла до поліцейського відділку протитанкову ракету
Терехов звернувся до «Укренерго» та Шмигаля: «По 15–19 годин на добу без світла — неприйнятні для Харкова»
WSJ: США контрабандою вивезли до Ірану тисячі терміналів Starlink
FT: CША висунули Києву ультиматум щодо проведення президентських виборів та референдуму про мирну угоду до 15 травня
Компромат, що змінює світ: наслідки оприлюднення "файлів Епштейна"
В Азербайджані колишні лідери Нагірного Карабаху дотримали довічне ув’язнення
​Спадок Махна. Частина І. Дружина і донька
«Ми в дупі»: військові навчання в Естонії показали неготовність НАТО до сучаної війни дронів
Філософ Володимир Єрмоленко: «Штучний інтелект виснажує планету дуже сильно, не менше, ніж автомобілі чи сміття»
Світ

Трамп наказав найбільшому авіаносцю світу рухатися до Ірану

Другий раунд ядерних переговорів з ісламською республікою досі не має дати.

Трамп наказав найбільшому авіаносцю світу рухатися до Ірану
Авіаносець США "Джеральд Форд"
Фото: U.S. Central Command

Президент США Дональд Трамп віддав наказ авіаносцеві "Джеральд Форд" перебазуватися з Карибського моря до берегів Близького Сходу, чинячи тиск на Іран.

Як пише The Guardian, найбільший авіаносець світу посилить у регіоні групу корабля "Авраам Лінкольн", яка вже розгорнута для проведення військової операції проти Тегерана, якщо режим аятоли відмовлятиметься підписувати з американцями угоду про відмову від ядерної програми.

Для переходу від берегів Америки до Азії USS "Джеральд Форд" та суднам супроводу знадобиться близько трьох тижнів. За цей час у Білому домі сподіваються дотиснути Іран дипломатично.

Переговорні команди країн вже зустрічалися в Омані і домовилися провести ще один раунд, але його дата так і не була визначена. Трамп нібито був готовий атакувати Іран під час спроби населення повалити ісламський режим, але після відновлення владою контролю над вулицями військові плани Вашингтона було переглянуто.

﻿
