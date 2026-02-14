Трамп наказав найбільшому авіаносцю світу рухатися до Ірану

Президент США Дональд Трамп віддав наказ авіаносцеві "Джеральд Форд" перебазуватися з Карибського моря до берегів Близького Сходу, чинячи тиск на Іран.

Як пише The Guardian, найбільший авіаносець світу посилить у регіоні групу корабля "Авраам Лінкольн", яка вже розгорнута для проведення військової операції проти Тегерана, якщо режим аятоли відмовлятиметься підписувати з американцями угоду про відмову від ядерної програми.

Для переходу від берегів Америки до Азії USS "Джеральд Форд" та суднам супроводу знадобиться близько трьох тижнів. За цей час у Білому домі сподіваються дотиснути Іран дипломатично.

Переговорні команди країн вже зустрічалися в Омані і домовилися провести ще один раунд, але його дата так і не була визначена. Трамп нібито був готовий атакувати Іран під час спроби населення повалити ісламський режим, але після відновлення владою контролю над вулицями військові плани Вашингтона було переглянуто.