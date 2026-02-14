Трамп анонсував візит до Венесуели

Республіканець задоволений ситуацією в країні після того, як поклав край режиму Мадуро.

Президент США Дональд Трамп заявив, що має намір відвідати Венесуелу на тлі глибокої співпраці між його офісом та тимчасовою президенткою Делсі Родрігес.

Як пише Reuters, господар Білого дому дав двостороннім відносинам між США та Венесуелою оцінку десять балів з десяти можливих. Він додав, що має "дуже хороший діалог" з Родрігес.

Попри гучний анонс поїздки до південноамериканської держави, ані Трамп, ні його пресслужба не уточнили, коли саме може відбутися історичний візит.

Раніше Трамп стверджував, що режим контролю Вашингтона над Венесуелою до проведення демократичних виборів та мирного транзиту влади може тривати роками. Сам президент США в цей час отримав у розпорядження кошти, які надходять з продажу венесуельської нафти.