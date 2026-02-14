У Празі жінка принесла до поліцейського відділку протитанкову ракету
Терехов звернувся до «Укренерго» та Шмигаля: «По 15–19 годин на добу без світла — неприйнятні для Харкова»
WSJ: США контрабандою вивезли до Ірану тисячі терміналів Starlink
FT: CША висунули Києву ультиматум щодо проведення президентських виборів та референдуму про мирну угоду до 15 травня
Компромат, що змінює світ: наслідки оприлюднення "файлів Епштейна"
В Азербайджані колишні лідери Нагірного Карабаху дотримали довічне ув’язнення
​Спадок Махна. Частина І. Дружина і донька
«Ми в дупі»: військові навчання в Естонії показали неготовність НАТО до сучаної війни дронів
Філософ Володимир Єрмоленко: «Штучний інтелект виснажує планету дуже сильно, не менше, ніж автомобілі чи сміття»
Трамп анонсував візит до Венесуели

Республіканець задоволений ситуацією в країні після того, як поклав край режиму Мадуро.

Дональд Трамп
Фото: EPA/UPG

Президент США Дональд Трамп заявив, що має намір відвідати Венесуелу на тлі глибокої співпраці між його офісом та тимчасовою президенткою Делсі Родрігес.

Як пише Reuters, господар Білого дому дав двостороннім відносинам між США та Венесуелою оцінку десять балів з десяти можливих. Він додав, що має "дуже хороший діалог" з Родрігес.

Попри гучний анонс поїздки до південноамериканської держави, ані Трамп, ні його пресслужба не уточнили, коли саме може відбутися історичний візит. 

Раніше Трамп стверджував, що режим контролю Вашингтона над Венесуелою до проведення демократичних виборів та мирного транзиту влади може тривати роками. Сам президент США в цей час отримав у розпорядження кошти, які надходять з продажу венесуельської нафти

