Компромат, що змінює світ: наслідки оприлюднення "файлів Епштейна"
У Празі жінка принесла до поліцейського відділку протитанкову ракету
В Азербайджані колишні лідери Нагірного Карабаху дотримали довічне ув’язнення
​Спадок Махна. Частина І. Дружина і донька
Філософ Володимир Єрмоленко: «Штучний інтелект виснажує планету дуже сильно, не менше, ніж автомобілі чи сміття»
Терехов звернувся до «Укренерго» та Шмигаля: «По 15–19 годин на добу без світла — неприйнятні для Харкова»
«Ми в дупі»: військові навчання в Естонії показали неготовність НАТО до сучаної війни дронів
WSJ: США контрабандою вивезли до Ірану тисячі терміналів Starlink
FT: CША висунули Києву ультиматум щодо проведення президентських виборів та референдуму про мирну угоду до 15 травня
Bloomberg: Британія і ЄС обговорюють можливість затримання суден "тіньового флоту" РФ

Тіньовий флот РФ налічує близько 1500 танкерів, більше половини з яких є підсанкційними.

Bloomberg: Британія і ЄС обговорюють можливість затримання суден "тіньового флоту" РФ
Джон Гілі
Фото: EPA/UPG

Міністр оборони Великої Британії Джон Гілі зустрівся зі своїми колегами з країн Балтії та Північної Європи під час Мюнхенської конференції з безпеки, щоб обговорити посилення санкцій проти російського тіньового флоту та можливості затримання цих суден.

Про це пише Bloomberg з посиланням на джерела.

За даними джерел, зустріч Об’єднаних експедиційних сил, до складу яких входять 10 країн, спрямована на скорочення доходів, що фінансують війну Росії в Україні. 

Міністр оборони Естонії Ганно Певкур зазначив, що країни повинні контролювати судна "тіньового флоту" РФ, які плавають під фальшивими прапорами.

До Гілі на зустрічі також приєднався головнокомандувач британських збройних сил Річард Найтон, який представив варіанти спільних операцій із захоплення танкерів. Ці заходи мають посилити вже існуючі заборони США на нафтові танкери, пов’язані з Росією та Венесуелою.

Тіньовий флот РФ налічує близько 1500 танкерів, з яких понад 600 перебувають під санкціями ЄС, Великої Британії та США. 

Минулого місяця 14 європейських країн закликали судна в Балтійському та Північному морях плавати лише під прапором однієї держави.

﻿
