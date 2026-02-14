Bloomberg: Британія і ЄС обговорюють можливість затримання суден "тіньового флоту" РФ

Тіньовий флот РФ налічує близько 1500 танкерів, більше половини з яких є підсанкційними.

Міністр оборони Великої Британії Джон Гілі зустрівся зі своїми колегами з країн Балтії та Північної Європи під час Мюнхенської конференції з безпеки, щоб обговорити посилення санкцій проти російського тіньового флоту та можливості затримання цих суден.

Про це пише Bloomberg з посиланням на джерела.

За даними джерел, зустріч Об’єднаних експедиційних сил, до складу яких входять 10 країн, спрямована на скорочення доходів, що фінансують війну Росії в Україні.

Міністр оборони Естонії Ганно Певкур зазначив, що країни повинні контролювати судна "тіньового флоту" РФ, які плавають під фальшивими прапорами.

До Гілі на зустрічі також приєднався головнокомандувач британських збройних сил Річард Найтон, який представив варіанти спільних операцій із захоплення танкерів. Ці заходи мають посилити вже існуючі заборони США на нафтові танкери, пов’язані з Росією та Венесуелою.

Тіньовий флот РФ налічує близько 1500 танкерів, з яких понад 600 перебувають під санкціями ЄС, Великої Британії та США.

Минулого місяця 14 європейських країн закликали судна в Балтійському та Північному морях плавати лише під прапором однієї держави.