ЗМІ: Китай посилив підтримку Росії у війні проти України

У січні глава МЗС Китаю запевняв у "чіткій та послідовній" позиції країни щодо війни в Україні.

Китай посилив підтримку Росії у війні проти України у 2025 році і, ймовірно, ще більше поглибить співпрацю з Москвою цього року, повідомляє Bloomberg із посиланням на західних посадовців.

За даними анонімних джерел агенства, глава КНР Сі Цзіньпін став рішучішим у підтримці президента Росії Володимира Путіна, а спроби європейських політиків переконати китайських колег допомогти припинити війну значно ускладнилися упродовж останнього року.

"Війна Росії в Україні не могла б тривати без постійної підтримки Китаю, зокрема експорту компонентів подвійного призначення та важливих мінералів, що використовуються у виробництві російських дронів", – заявили посадовці.

Навіть посол США в НАТО Метью Вітакер під час панельної дискусії на Мюнхенській конференції з безпеки зазначив, що "Китай міг би зателефонувати Володимиру Путіну і завтра покласти кінець цій війні".

Спочатку, за словами джерел, китайські посадовці могли хвилюватися через економічні наслідки війни Росії, але згодом дійшли висновку, що вона вигідна Пекіну. Це пов’язано з тим, що Європа зосереджена на Україні, а відносини між ЄС і США стали напруженими.

Китай допомагав Кремлю пом’якшити наслідки західних санкцій із перших днів війни, купуючи російську нафту та продаючи товари подвійного призначення.

У 2024 році обсяг торгівлі між двома країнами зріс до 253 млрд доларів із 152 млрд у 2021 році, а Росія піднялася з 10-го до 5-го місця серед найбільших торговельних партнерів Китаю.

Водночас у січні речник МЗС Китаю Го Цзякунь заявив, що позиція країни щодо війни в Україні є "чіткою та послідовною": "Ми не роздмухуємо полум’я, не прагнемо отримати прибуток від кризи і ніколи не погодимося на перекладання вини".