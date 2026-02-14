У повномасштабній війні ніхто не зможе вистояти один, вважає президент.

Ракети ППО для відбиття масованої атаки, яку Росія провела цього тижня, завезли буквально за кілька днів до обстрілу. Ворог запустив 24 балістичну ракету, одну керовану авіаракету і 219 ударних БпЛА.

Цей обстріл відбувся у четвер, а ракети ППО завезли в неділю. Про це президент Володимир Зеленський сказав на присвяченій довготривалій підтримці України панелі на Мюнхенській безпековій конференції.

Він подякував усім країнам, які допомагають. Програма PURL дозволяє купувати в США ракети до систем Patriot. Більшість ракет, які збивають російську балістику, існують саме завдяки цій програмі. Європа платить за те, щоб Україна мала спроможність відбивати балістичні удари.

Зеленський зазначив, що одна з найгірших речей, яку президент може почути під час війни, це доповідь командувача Повітряних сил про те, що підрозділи ППО пусті і використали всі ракети, а розвідка каже, що новий масований удар буде за день-два.

“Іноді нам вдається завезти нові ракети для NASAMS перед ударом. І іноді – в останній момент. І я хочу особливо подякувати Німеччині, Норвегії і Нідерландам за їхнє сильне лідерство у Європі в тому, що стосується надання систем ППО”, – сказав він.

Президент додав, що Україні під час війни доводиться переконувати інші країни в тому, що її треба підтримувати. Місяці переконувань пішли на те, аби дали HIMARS і роки, аби поставили літаки. Це не полегшило ситуацію ні для кого, сказав президент.

Під час його виступу продемонстрували візуалізацію одного з російських ударів: на мапі позначили напрямки удару ракет і дронів.

“Україна витримала 1451 день повномасштабної війни – довше, ніж будь-хто передбачав”, – сказав він.

Лише за січень Росія використала 6000 ударних дронів і понад 150 ракет, понад 5000 КАБів.

“Жодного дня, жодної можливості зберегти життя не можна марнувати”, – сказав президент.

Зеленський подякував американцям, європейцям і всім, хто допомагає Україні. Він зазначив, що Росія прагне розбити єдність.

"Наша єдність – те, що захищає нас. Сотні виробництв уже працюють в Україні та у країнах-партнерах", – додав український президент.

Він закликав не заплющувати очі на проблеми: Росії допомагають КНДР і Китай, її танкери вільно ходять морями. Кожен з понад 1000 російських танкерів є плавучим гаманцем. Російські танкери у подальшому зможуть блокувати в Європі, якщо країни ухвалять відповідні зміни.

Президент розповів, яким є місяць війни для Путіна: у грудні Україна ліквідувала 35 000 окупантів, в січні – близько 30 000 вбитими і пораненими. В Донецькій області Росія за один кілометр втрачає 156 солдатів. Щомісяця вона мобілізує близько 40 000 людей.

Він сказав, що саме українські люди стоять поперед вільних Польщі і Балтійських держав.

"Можуть бути суверенні Молдова і Румунія без диктатури. І навіть один Віктор може думати про те, як відрощувати його живіт, а не про те, як нарощувати армію, щоб зупиняти російські танки від повернення до вулиць Будапешта", – сказав він.

Але хибно припускати, що інші можуть залишатися за спиною України назавжди.

"Українці – це люди, люди, а не термінатори. Наші люди гинуть", – сказав президент Зеленський.

Путін не живе як звичайна людина. Він не ходить вулицями, він не може уявити життя без влади. Він не може жити без війни, без самої її ідеї. Путін є рабом війни.

Для України і Європи мають бути сильні безпекові гарантії. Є сильні домовленості, готові до підписання. Угода про гарантії безпеки мають бути до того, як укладуть угоду про закінчення війни, вважає президент України.

Він додав, що напередодні повномасштабної війни відправив тодішнього головком Валерія Залужного до Сполучених Штатів з проханням надати "стінгери" і "джавелині". А генерал Марк Міллі на це сказав: "копайте траншеї".

"Сотні тисяч російських військ на ваших кордонах, маса військової техніки, і все, що ви чуєте – це копайте траншеї. Тому якщо російські війська зайдуть у Литву, не дай Боже, або якусь іншу країну на Східному фланзі НАТО – що тоді почують союзники? Чи вони почують, що допомога вже в дорозі? Сподіваюсь, що так. Чи вони почують «копайте траншеї»?" – зазначив президент, наголосивши на необхідності сильної підготовки.

Українська армія – найсильніша в Європі, і нерозумно тримати цю армію поза НАТО.

"Нехай це буде ваше, друзі рішення, а не рішення Путіна", – сказав президент про перспективу вступ Україну до Альянсу.

Україна сподівається, що переговори зі США і Росією дадуть результат. Але Росія говорить про "дух Анкориджа", а Україна не знає, якими саме були домовленості американського і російського президентів на Алясці. США говорять про поступки, але чомусь найбільше це стосується української сторони.