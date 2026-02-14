У Празі жінка принесла до поліцейського відділку протитанкову ракету
Уночі РФ атакувала Україну балістичною ракетою та 112 ударними дронами

Сили ППО знешкодили 91 ворожий БпЛА.

Уночі РФ атакувала Україну балістичною ракетою та 112 ударними дронами
Робота української ППО
Фото: Запорізька ОВА

Уночі 14 лютого РФ скерувала по Україні 112 ударних БпЛА і балістичну ракету "Іскандер-М". Сили ППО знищили 91 ворожий безпілотник. Повітряна атака триває.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

"У ніч на 14 лютого (з 18:30 13 лютого) противник атакував балістичною ракетою Іскандер-М із Курської обл., а також 112 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та безпілотниками інших типів із напрямків: Курськ, Орел, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ – рф., ТОТ Донецьк, ТОТ Гвардійське АР Крим, близько 70 із них – "шахеди", – ідеться у повідомленні.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 08:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 91 ворожий БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та безпілотників інших типів.

Фото: Повітряні сили ЗСУ

Зафіксовано влучання 18 ударних БпЛА на 11 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 2 локаціях.

Атака ворожих БпЛА триває, Сили оборони продовжують відбиття повітряного удару. Дотримуйтесь правил безпеки.

﻿
Читайте також
