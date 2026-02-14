Уночі РФ атакувала Україну балістичною ракетою та 112 ударними дронами

Уночі 14 лютого РФ скерувала по Україні 112 ударних БпЛА і балістичну ракету "Іскандер-М". Сили ППО знищили 91 ворожий безпілотник. Повітряна атака триває.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

"У ніч на 14 лютого (з 18:30 13 лютого) противник атакував балістичною ракетою Іскандер-М із Курської обл., а також 112 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та безпілотниками інших типів із напрямків: Курськ, Орел, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ – рф., ТОТ Донецьк, ТОТ Гвардійське АР Крим, близько 70 із них – "шахеди", – ідеться у повідомленні.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 08:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 91 ворожий БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та безпілотників інших типів.

Фото: Повітряні сили ЗСУ

Зафіксовано влучання 18 ударних БпЛА на 11 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 2 локаціях.

Атака ворожих БпЛА триває, Сили оборони продовжують відбиття повітряного удару. Дотримуйтесь правил безпеки.