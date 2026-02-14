Центр спецпризначення НГУ "Омега" провів унікальну операцію в тилу ворога та звільнив бійця з полону

Деталі спецоперації з міркувань безпеки не розголошуються.

Центр спеціального призначення НГУ "Омега" здійснив унікальну спецоперацію майже в тилу російських військ на Покровському напрямку.

Про це повідомили у пресцентрі Національної гвардії України.

У результаті операції було звільнено бійця підрозділу, який перебував у ворожому полоні 27 днів. Про деталі повідомив командир ЦСП "Омега" Павло Яцюк.

За його словами, офіцер-спецпризначенець із позивним «Карат» уже прямує до Києва для проходження лікування у зв’язку з отриманими пораненнями.

"Офіцер, спецпризначинець з позивним "Карат", вже прямує до Києва на лікування у звʼязку з отриманими пораненнями. Дякую за підтримку і допомогу бійцям та керівництву ЦСО "А" СБУ та 14 бригаді НГУ "Червона калина" 1 корпусу"Азов". На відміну від країни-агресора, ми своїх не кидаємо", – зазначив Яцюк.

До проведення операції також були залучені підрозділи ЦСО "А" СБУ та 14 бригада НГУ "Червона калина", які забезпечили підтримку та координацію дій.

Наразі звільнений військовослужбовець проходить медичну допомогу. Деталі спецоперації з міркувань безпеки не розголошуються.