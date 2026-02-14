FT: CША висунули Києву ультиматум щодо проведення президентських виборів та референдуму про мирну угоду до 15 травня
FT: CША висунули Києву ультиматум щодо проведення президентських виборів та референдуму про мирну угоду до 15 травня
Терехов звернувся до «Укренерго» та Шмигаля: «По 15–19 годин на добу без світла — неприйнятні для Харкова»
Терехов звернувся до «Укренерго» та Шмигаля: «По 15–19 годин на добу без світла — неприйнятні для Харкова»
​Спадок Махна. Частина І. Дружина і донька
​Спадок Махна. Частина І. Дружина і донька
WSJ: США контрабандою вивезли до Ірану тисячі терміналів Starlink
WSJ: США контрабандою вивезли до Ірану тисячі терміналів Starlink
«Ми в дупі»: військові навчання в Естонії показали неготовність НАТО до сучаної війни дронів
«Ми в дупі»: військові навчання в Естонії показали неготовність НАТО до сучаної війни дронів
Філософ Володимир Єрмоленко: «Штучний інтелект виснажує планету дуже сильно, не менше, ніж автомобілі чи сміття»
Філософ Володимир Єрмоленко: «Штучний інтелект виснажує планету дуже сильно, не менше, ніж автомобілі чи сміття»
У Празі жінка принесла до поліцейського відділку протитанкову ракету
У Празі жінка принесла до поліцейського відділку протитанкову ракету
В Азербайджані колишні лідери Нагірного Карабаху дотримали довічне ув’язнення
В Азербайджані колишні лідери Нагірного Карабаху дотримали довічне ув’язнення
Компромат, що змінює світ: наслідки оприлюднення "файлів Епштейна"
Компромат, що змінює світ: наслідки оприлюднення "файлів Епштейна"
ГоловнаСуспільствоЖиття

Депутату з Тернопільщини повідомили про підозру за обіцянку працевлаштувати для бронювання

Обранець у Києві пропонував за 4-10 тис. доларів сприяння у знятті військовозобов’язаних з розшуку та працевлаштуванні на державні підприємства для подальшого бронювання.

Депутату з Тернопільщини повідомили про підозру за обіцянку працевлаштувати для бронювання

У Києві затримано депутата Почаївської міської ради за сприяння у знятті з розшуку та працевлаштуванні для бронювання.

Про це повідомили в Офісі генпрокурора.

Прокурори Київської міської прокуратури повідомили про підозру депутату Почаївської міської ради Тернопільської області, який у Києві пропонував за 4-10 тис. доларів США сприяння у знятті військовозобов’язаних з розшуку та працевлаштуванні на державні підприємства для подальшого бронювання.

Слідство встановило, що чоловік пообіцяв своєму знайомому, який перебував у розшуку, оновити військово-облікові документи у столичному РТЦК без його присутності. 

Він допоміг зі зняттям з розшуку та планував посприяти у працевлаштуванні до структурного підрозділу одного з міністерств. 

Чоловік отримав 77 тис. грн, а під час одержання ще 10 тис. доларів його затримали відповідно до ст. 208 КПК України.

Його дії кваліфіковано за ч. 3 ст. 369-2 КК України. 

За клопотанням прокуратури, суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із правом внесення застави.

Депутату з Тернопільщини підозрюють в обіцянці працевлаштувати для бронювання
Депутату з Тернопільщини підозрюють в обіцянці працевлаштувати для бронювання

﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies