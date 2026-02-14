Обранець у Києві пропонував за 4-10 тис. доларів сприяння у знятті військовозобов’язаних з розшуку та працевлаштуванні на державні підприємства для подальшого бронювання.

У Києві затримано депутата Почаївської міської ради за сприяння у знятті з розшуку та працевлаштуванні для бронювання.

Про це повідомили в Офісі генпрокурора.

Прокурори Київської міської прокуратури повідомили про підозру депутату Почаївської міської ради Тернопільської області, який у Києві пропонував за 4-10 тис. доларів США сприяння у знятті військовозобов’язаних з розшуку та працевлаштуванні на державні підприємства для подальшого бронювання.

Слідство встановило, що чоловік пообіцяв своєму знайомому, який перебував у розшуку, оновити військово-облікові документи у столичному РТЦК без його присутності.

Він допоміг зі зняттям з розшуку та планував посприяти у працевлаштуванні до структурного підрозділу одного з міністерств.

Чоловік отримав 77 тис. грн, а під час одержання ще 10 тис. доларів його затримали відповідно до ст. 208 КПК України.

Його дії кваліфіковано за ч. 3 ст. 369-2 КК України.

За клопотанням прокуратури, суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із правом внесення застави.