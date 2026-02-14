ГУР: північнокорейські військові на війні в Україні активно застосовують бойові дрони та РЕБи проти ЗСУ

Військовослужбовці армії Північної Кореї, які беруть участь у війні проти України на боці Росії, активно використовують бойові дрони, а також інші технологічні засоби сучасної війни.

Про це повідомив представник ГУР МО України Андрій Черняк в ексклюзивному інтерв’ю журналістам одного з провідних телеканалів Республіки Корея – MBC TV.

"Ми чітко бачимо: за інформацією воєнної розвідки України, військовослужбовці Північної Кореї керують, використовують бойові дрони. І не лише дрони. Важливо, що вони вже вміють користуватись засобами радіоелектронної розвідки та радіоелектронної боротьби", – наголосив Андрій Черняк.

Він закцентував, що наразі лише три армії в світі володіють реальним досвідом ведення сучасної безпілотної технологічної війни – Збройні Сили України, ЗС РФ і також армія Північної Кореї.