FT: CША висунули Києву ультиматум щодо проведення президентських виборів та референдуму про мирну угоду до 15 травня
FT: CША висунули Києву ультиматум щодо проведення президентських виборів та референдуму про мирну угоду до 15 травня
Терехов звернувся до «Укренерго» та Шмигаля: «По 15–19 годин на добу без світла — неприйнятні для Харкова»
Терехов звернувся до «Укренерго» та Шмигаля: «По 15–19 годин на добу без світла — неприйнятні для Харкова»
​Спадок Махна. Частина І. Дружина і донька
​Спадок Махна. Частина І. Дружина і донька
WSJ: США контрабандою вивезли до Ірану тисячі терміналів Starlink
WSJ: США контрабандою вивезли до Ірану тисячі терміналів Starlink
«Ми в дупі»: військові навчання в Естонії показали неготовність НАТО до сучаної війни дронів
«Ми в дупі»: військові навчання в Естонії показали неготовність НАТО до сучаної війни дронів
Філософ Володимир Єрмоленко: «Штучний інтелект виснажує планету дуже сильно, не менше, ніж автомобілі чи сміття»
Філософ Володимир Єрмоленко: «Штучний інтелект виснажує планету дуже сильно, не менше, ніж автомобілі чи сміття»
У Празі жінка принесла до поліцейського відділку протитанкову ракету
У Празі жінка принесла до поліцейського відділку протитанкову ракету
В Азербайджані колишні лідери Нагірного Карабаху дотримали довічне ув’язнення
В Азербайджані колишні лідери Нагірного Карабаху дотримали довічне ув’язнення
Компромат, що змінює світ: наслідки оприлюднення "файлів Епштейна"
Компромат, що змінює світ: наслідки оприлюднення "файлів Епштейна"
ГоловнаСуспільствоВійна

ГУР: північнокорейські військові на війні в Україні активно застосовують бойові дрони та РЕБи проти ЗСУ

Військові КНДР навчилися застосовувати на фронті засоби РЕБ.

ГУР: північнокорейські військові на війні в Україні активно застосовують бойові дрони та РЕБи проти ЗСУ
Фото: ГУР МОУ

Військовослужбовці армії Північної Кореї, які беруть участь у війні проти України на боці Росії, активно використовують бойові дрони, а також інші технологічні засоби сучасної війни. 

Про це повідомив представник ГУР МО України Андрій Черняк в ексклюзивному інтерв’ю журналістам одного з провідних телеканалів Республіки Корея – MBC TV. 

"Ми чітко бачимо: за інформацією воєнної розвідки України, військовослужбовці Північної Кореї керують, використовують бойові дрони. І не лише дрони. Важливо, що вони вже вміють користуватись засобами радіоелектронної розвідки та радіоелектронної боротьби", – наголосив Андрій Черняк.

Він закцентував, що наразі лише три армії в світі володіють реальним досвідом ведення сучасної безпілотної технологічної війни – Збройні Сили України, ЗС РФ і також армія Північної Кореї. 

﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies