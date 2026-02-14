Ідеться про росіян, які брали чи беруть участь у війні проти України.

Глава української дипломатії Андрій Сибіга під час зустрічі з главами МЗС Нордично-Балтійської вісімки закликав до повної заборони на в’їзд для учасників агресії проти України та членів їхніх сімей.

Про це повідомляє пресслужба МЗС України.

"Чудовий початок другого дня на Мюнхенській безпековій конференції – зустріч із главами МЗС країнами Нордично-Балтійської вісімки, нашими найближчими друзями. Я подякував Естонії, Данії, Фінляндії, Ісландії, Латвії, Литві, Норвегії та Швеції за їхнє лідерство у підтримці України, зокрема у сфері оборони та енергетичної допомоги", – зазначає міністр закордонних справ України.

Андрій Сибіга поінформував колег про мирні зусилля, результати нещодавніх переговорів в Абу-Дабі та підготовку до зустрічі в Женеві.

Також, глава українського МЗС наголосив на посиленні підтримки України та зростанні тиску на Росію. Ці два фактори залишаються критично важливими для успіху дипломатичних зусиль.

"Ми обговорили подальші кроки для підвищення ціни війни для агресора. Я закликав групу NB8 підтримати повну заборону на в’їзд для учасників російської агресії проти України та членів їхніх сімей", – додає Сибіга.

Глава МЗС висловив вдячність партнерам за їхню незмінну підтримку. "Разом ми захищаємо наші спільні цінності та безпеку Європи".