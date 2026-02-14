Компромат, що змінює світ: наслідки оприлюднення "файлів Епштейна"
У Празі жінка принесла до поліцейського відділку протитанкову ракету
В Азербайджані колишні лідери Нагірного Карабаху дотримали довічне ув’язнення
​Спадок Махна. Частина І. Дружина і донька
Філософ Володимир Єрмоленко: «Штучний інтелект виснажує планету дуже сильно, не менше, ніж автомобілі чи сміття»
Терехов звернувся до «Укренерго» та Шмигаля: «По 15–19 годин на добу без світла — неприйнятні для Харкова»
«Ми в дупі»: військові навчання в Естонії показали неготовність НАТО до сучаної війни дронів
WSJ: США контрабандою вивезли до Ірану тисячі терміналів Starlink
FT: CША висунули Києву ультиматум щодо проведення президентських виборів та референдуму про мирну угоду до 15 травня
Світ

ЮНЕСКО закликає науковців брати участь у спільному з Росією конкурсі

Серед журі конкурсу – росіянин Степан Калмиков.

ЮНЕСКО закликає науковців брати участь у спільному з Росією конкурсі
UNESCO–Russia Mendeleev International Prize
Фото: ЮНЕСКО/Фейсбук

ЮНЕСКО закликає науковців брати участь у номінації на премію "UNESCO–Russia Mendeleev International Prize in the Basic Sciences", яка створена за підтримки країни-агресори Росії.

Відповідне повідомлення з'явилося на Facebook-сторінці ЮНЕСКО 13 лютого, хоча конкурс оголосили ще на початку січня.

Йдеться про міжнародну відзнаку, створену за підтримки Росії, яка щороку присуджується двом лауреатам за видатні досягнення в галузях хімії, фізики, математики та біології.

Згідно з повідомленням, дедлайн подання кандидатур – 15 березня 2026 року.

До складу журі ввійшов росіянин Стапан Калмиков, який у 2020 році він був нагороджений ювілейною медаллю державної корпорації РФ "75 років атомної промисловості Росії".

﻿
