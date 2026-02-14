ЮНЕСКО закликає науковців брати участь у спільному з Росією конкурсі

ЮНЕСКО закликає науковців брати участь у номінації на премію "UNESCO–Russia Mendeleev International Prize in the Basic Sciences", яка створена за підтримки країни-агресори Росії.

Відповідне повідомлення з'явилося на Facebook-сторінці ЮНЕСКО 13 лютого, хоча конкурс оголосили ще на початку січня.

Йдеться про міжнародну відзнаку, створену за підтримки Росії, яка щороку присуджується двом лауреатам за видатні досягнення в галузях хімії, фізики, математики та біології.

Згідно з повідомленням, дедлайн подання кандидатур – 15 березня 2026 року.

До складу журі ввійшов росіянин Стапан Калмиков, який у 2020 році він був нагороджений ювілейною медаллю державної корпорації РФ "75 років атомної промисловості Росії".