РФ обстріляла сім населених пунктів Харківщини, є постраждалі

У трьох районах Харківщини пошкоджена цивільна інфраструктура.

наслідки обстрілів на Харківщині
Фото: Харківська ОВА

Протягом минулої доби російські війська завдали ударів по семи населених пунктах Харківської області. Внаслідок обстрілів постраждали цивільні, також є значні пошкодження інфраструктури.

Про це повідомляє очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

У селі Феськи Золочівської громади внаслідок ворожого обстрілу поранення отримав 22-річний чоловік. Також медичну допомогу надали 60-річній жінці, яка постраждала 11 лютого внаслідок обстрілу в селищі Золочів.

По території Харківщини окупанти активно використовували БпЛА різних типів:

  • 6 БпЛА типу «Герань-2»;
  • 1 БпЛА типу «Молнія»;
  • 1 FPV-дрон;
  • 3 БпЛА (тип встановлюється).

Унаслідок атак зазнали руйнувань житлові будинки, господарські споруди та техніка.

У Богодухівському районі пошкоджено три приватні будинки, господарчі споруди та електромережі у с. Клинова Новоселівка, також пошкоджено трактор в с. Баранівка.

У Золочеві пошкоджено приватний будинок.

На Куп'янщині у селі Приколотне пошкоджено два приватні будинки.

У Харківському районі в Новій Козачій пошкоджено автомобіль, у Дергачах – сільгосптехніка.

Транзитний евакуаційний пункт у Лозовій за минулу добу прийняв 142 особи. Від початку роботи пункту там зареєстровано вже 18 953 людини.

