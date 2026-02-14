РФ обстріляла сім населених пунктів Харківщини, є постраждалі

Протягом минулої доби російські війська завдали ударів по семи населених пунктах Харківської області. Внаслідок обстрілів постраждали цивільні, також є значні пошкодження інфраструктури.
Про це повідомляє очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
У селі Феськи Золочівської громади внаслідок ворожого обстрілу поранення отримав 22-річний чоловік. Також медичну допомогу надали 60-річній жінці, яка постраждала 11 лютого внаслідок обстрілу в селищі Золочів.
По території Харківщини окупанти активно використовували БпЛА різних типів:
- 6 БпЛА типу «Герань-2»;
- 1 БпЛА типу «Молнія»;
- 1 FPV-дрон;
- 3 БпЛА (тип встановлюється).
Унаслідок атак зазнали руйнувань житлові будинки, господарські споруди та техніка.
У Богодухівському районі пошкоджено три приватні будинки, господарчі споруди та електромережі у с. Клинова Новоселівка, також пошкоджено трактор в с. Баранівка.
У Золочеві пошкоджено приватний будинок.
На Куп'янщині у селі Приколотне пошкоджено два приватні будинки.
У Харківському районі в Новій Козачій пошкоджено автомобіль, у Дергачах – сільгосптехніка.
Транзитний евакуаційний пункт у Лозовій за минулу добу прийняв 142 особи. Від початку роботи пункту там зареєстровано вже 18 953 людини.