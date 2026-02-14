Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 14.02.26 орієнтовно склали:

Про це інформує Генштаб ЗСУ.

За минулу добу Сили оборони України ліквідували ще 1070 російських загарбників та ворожу техніку.

За минулу добу Сили оборони ліквідували ще 1070 російських окупантів.

