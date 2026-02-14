За минулу добу Сили оборони України ліквідували ще 1070 російських загарбників та ворожу техніку.
Про це інформує Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 14.02.26 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 1 252 020 (+1 070) осіб
- танків – 11 668 (+1) од.
- бойових броньованих машин – 24 031 (+3) од.
- артилерійських систем – 37 282 (+28) од.
- РСЗВ – 1 645 (+3) од.
- засоби ППО – 1 300 (+0) од.
- літаків – 435 (+0) од.
- гелікоптерів – 347 (+0) од.
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 134 306 (+914) од.
- крилаті ракети – 4 286 (+0) од.
- кораблі / катери – 29 (+1) од.
- підводні човни – 2 (+0) од.
- автомобільна техніка та автоцистерни – 78 388 (+120) од.
- спеціальна техніка – 4 071 (+1) од.
Дані уточнюються.