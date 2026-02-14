У Празі жінка принесла до поліцейського відділку протитанкову ракету
ГоловнаСуспільствоВійна

Росія втратила на війні в Україні близько 1 252 020 військових, – Генштаб

За минулу добу Сили оборони ліквідували ще 1070 російських окупантів.

Росія втратила на війні в Україні близько 1 252 020 військових, – Генштаб
Фото: EPA/UPG

За минулу добу Сили оборони України ліквідували ще 1070 російських загарбників та ворожу техніку.

Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 14.02.26 орієнтовно склали:

Фото: Генштаб ЗСУ

  • особового складу – близько 1 252 020 (+1 070) осіб 
  • танків  – 11 668 (+1) од.
  • бойових броньованих машин  – 24 031 (+3) од.
  • артилерійських систем – 37 282 (+28) од.
  • РСЗВ – 1 645 (+3) од.
  • засоби ППО – 1 300 (+0) од.
  • літаків – 435 (+0) од.
  • гелікоптерів – 347 (+0) од.
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 134 306 (+914) од.
  • крилаті ракети – 4 286 (+0) од.
  • кораблі / катери – 29 (+1) од.
  • підводні човни – 2 (+0) од.
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 78 388 (+120) од.
  • спеціальна техніка – 4 071 (+1) од.

Дані уточнюються.

﻿
