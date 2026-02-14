Головне за ніч та ранок суботи, 14 лютого: обстріл Одеси, майже 220 боєзіткнень, атака на Київ та Київщину

Нічна повітряна атака, 218 бойових зіткнень, бої на Покровському та Гуляйпільському напрямках, ворожі обстріли, домовленість з МВФ щодо ФОПів.

У ніч на 14 лютого росіяни завдали по Одесі чергового удару безпілотниками. За інформацією моніторингових каналів, обстріл здійснювали одиночні БПЛА з акваторії Чорного моря.

Як пише очільник Одеської міської військової адміністрації Сергій Лисак, в одному з районів міста було пошкоджено одноповерховий житловий будинок. У ньому спалахнула пожежа, на місце прибули співробітники ДСНС.

За інформацією ДСНС України, станом на ранок 14 лютого відомо про загиблу.

"Внаслідок влучання ворожого БПЛА руйнувань зазнав житловий будинок. Під час атаки загинула літня жінка", – ідеться у повідомленні.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що минулої доби на фронті зафіксовано 218 боєзіткнень.

Ворог не припиняє штурмові дії на Покровському напрямку за добу – 56 боїв.

На Гуляйпільському напрямку відбулося 35 атак окупантів - у районах Гуляйполя, Загірного, Дорожнянки та у бік Залізничного, Староукраїнки.

Також Генштаб інформує, що Сили оборони за минулу добу ліквідували ще 1070 російських окупантів. Росія вже втратила на війні в Україні близько 1 252 020 військових.

У місті Новгород-Сіверський на Чернігівщині російський обстріл ударними безпілотниками призвів до знищення будівлі районної державної адміністрації.

Як повідомив у Facebook очільник міської військової адміністрації Олександр Селіверстов, безпосередньо у приміщення органу місцевого самоврядування влучив БПЛА. Інформація про постраждалих уточнюється. Голова МВА назвав метою теракту з боку окупантів дестабілізацію життя прикордонних громад. Відстань Новгорода-Сіверського від кордону з країною-агресором складає близько 36 кілометрів.

Під кінець доби 13 лютого росіяни обстріляли Київ та околиці столиці ударними безпілотниками.

За інформацією від голови Київської обласної військової адміністрації Миколи Калашника, у Вишгородському районі постраждали двоє людей. Обоє травмованих, жінка і чоловік, були ушпиталені, їм надають медичну допомогу. У приватному будинку потерпілих від обстрілу зайнялася пожежа. Підрозділам ДСНС вдалося оперативно ліквідувати загоряння, проте будівля зазнала суттєвих руйнувань.

"У ніч на 14 лютого (з 18:30 13 лютого) противник атакував балістичною ракетою Іскандер-М із Курської обл., а також 112 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та безпілотниками інших типів із напрямків: Курськ, Орел, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ – рф., ТОТ Донецьк, ТОТ Гвардійське АР Крим, близько 70 із них – "шахеди", – повідомили Повітряні Сили.

За попередніми даними, станом на 08:30 протиповітряною обороною збито/подавлено 91 ворожий БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та безпілотників інших типів.

Зафіксовано влучання 18 ударних БпЛА на 11 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 2 локаціях.

Пресслужба патрульної поліції Києва оприлюднила офіційну інформацію щодо інциденту зі смертю затриманого у столиці, відео якого активно поширюється в інтернеті.

Подія сталася ще 8 лютого близько 1 години ночі. Правоохоронців викликали через порушення групою чоловіків громадського порядку - вони ігнорували вимоги комендантської години, розпивали спиртні нарої на дитячому майданчику та заважали відпочивати мешканцям найближчих будинків.

Один із зловмисників почав погрожувати поліцейським. З метою припинення правопорушення до нього було застосовано силу. Проте в процесі затримання чоловіку стало зле. Патрульні зняли з нього кайданки і надали невідкладну допомогу, водночас викликавши бригаду медиків. Але попри реанімаційні заходи врятувати чоловіка не вдалося.

У Державному бюро розслідувань внесли до реєстру підозру у перевищенні влади та службових повноважень працівником правоохоронного органу. Обставини справи з'ясовуються, експертиза показала смерть від хвороби серця.

Усупереч коментарям деяких авторів у соцмережах, інцидент ніяк не пов'язаний із діяльністю ТЦК.

Уряд планує запровадити 20% ПДВ для фізичних осіб підприємців, що мають річний дохід від 4 млн грн.

Міжнародний валютний фонд погодився з новою пропозицією України, повідомила журналістам премʼєр-міністерка Юлія Свириденко.

Запровадження податку на додану вартість для ФОПів є однією з головних умов співпраці з Міжнародним валютним фондом. З новим лімітом річних доходів вищі податки можуть зачепити понад 250 тис фізичних осіб підприємців.

"Без МВФ не буде 90 млрд євро від ЄС. Нам вдалося домовитися про зміну ліміту доходів для ФОП. Ми подивилися рівень у ЄС, це приблизно 85 тис євро. Нам також здається, що справедливо, аби ця норма запрацювала після завершення воєнного стану. Або ж це можна синхронізувати з нашим вступом до ЄС", – сказала Юлія Свириденко.

Володимир Зеленський зустрівся з українським скелетоністом, членом національної олімпійської збірної команди України Владиславом Гераскевичем і його батьком Михайлом Гераскевичем.

Зеленський вручив Владиславу Гераскевичу орден Свободи та подякував за його гідну позицію.

«В України будуть і чемпіони, і олімпійці. Та головне, що є в України, – українці. Ті, для кого важлива правда та памʼять про спортсменів і спортсменок, яких убила Росія і які більше ніколи не зможуть взяти участь у спортивних змаганнях через російську агресію», - сказав президент.

