FT: CША висунули Києву ультиматум щодо проведення президентських виборів та референдуму про мирну угоду до 15 травня
FT: CША висунули Києву ультиматум щодо проведення президентських виборів та референдуму про мирну угоду до 15 травня
Терехов звернувся до «Укренерго» та Шмигаля: «По 15–19 годин на добу без світла — неприйнятні для Харкова»
Терехов звернувся до «Укренерго» та Шмигаля: «По 15–19 годин на добу без світла — неприйнятні для Харкова»
​Спадок Махна. Частина І. Дружина і донька
​Спадок Махна. Частина І. Дружина і донька
WSJ: США контрабандою вивезли до Ірану тисячі терміналів Starlink
WSJ: США контрабандою вивезли до Ірану тисячі терміналів Starlink
«Ми в дупі»: військові навчання в Естонії показали неготовність НАТО до сучаної війни дронів
«Ми в дупі»: військові навчання в Естонії показали неготовність НАТО до сучаної війни дронів
Філософ Володимир Єрмоленко: «Штучний інтелект виснажує планету дуже сильно, не менше, ніж автомобілі чи сміття»
Філософ Володимир Єрмоленко: «Штучний інтелект виснажує планету дуже сильно, не менше, ніж автомобілі чи сміття»
У Празі жінка принесла до поліцейського відділку протитанкову ракету
У Празі жінка принесла до поліцейського відділку протитанкову ракету
В Азербайджані колишні лідери Нагірного Карабаху дотримали довічне ув’язнення
В Азербайджані колишні лідери Нагірного Карабаху дотримали довічне ув’язнення
Компромат, що змінює світ: наслідки оприлюднення "файлів Епштейна"
Компромат, що змінює світ: наслідки оприлюднення "файлів Епштейна"
ГоловнаПолітика

Прем’єр-міністерка: Україні вдалось домовитися з МВФ щодо оподаткування ФОПів

Міжнародні кредити вимагають запровадити ПДВ для фізичних осіб підприємців. Це одна з умов продовження співпраці України з МВФ.

Прем’єр-міністерка: Україні вдалось домовитися з МВФ щодо оподаткування ФОПів
Міжнародний валютний фонд
Фото: publika.md

Уряд планує запровадити 20% ПДВ для фізичних осіб підприємців, що мають річний дохід від 4 млн грн. 

Міжнародний валютний фонд погодився з новою пропозицією України. Про це під час спілкування з журналістами повідомила премʼєр-міністерка Юлія Свириденко

Запровадження податку на додану вартість для ФОПів є однією з головних умов співпраці з Міжнародним валютним фондом. З новим лімітом річних доходів вищі податки можуть зачепити понад 250 тис фізичних осіб підприємців. 

"Без МВФ не буде 90 млрд євро від ЄС. Нам вдалося домовитися про зміну ліміту доходів для ФОП. Ми подивилися рівень у ЄС, це приблизно 85 тис євро. Нам також здається, що справедливо, аби ця норма запрацювала після завершення воєнного стану. Або ж це можна синхронізувати з нашим вступом до ЄС", – сказала Юлія Свириденко. 

Завдяки запровадженню ПДВ для частини фізичних осіб підприємців уряд очікує отримати до бюджету приблизно 37 млрд грн. 

Голосування за запровадження нових податків для ФОПів, ймовірно, відбудеться у березні. 

Водночас уряд разом із Нацбанком переглядає прогноз стосовно економічного зростання цього року. Очікується, що він досягне показника у 1,8 % ВВП. 

Уповільнюють зростання відключення електроенергії. У січні надходження від митниці та податкової були на 12 млрд грн нижче планових показників. 

Контекст

Учора під час години запитань о уряду Юлія Свириденко повідомила, що в лютому законопроєкт по ПДВ для ФОПів уряд до Ради не подаватиме. 

Зобов'язання ФОПам сплачувати ПДВ є вимогою МВФ для укладання нової програми співпраці на $8,1 млрд.

За даними "Економічної правди", уряд проводить консультації про законопроєкт про ПДВ із фізичними особами-підприємцями.

Спершу розмірковували над тим, аби обкласти ПДВ усіх, чий оборот складав від мільйона гривень. Згодом почали говорити про підняття порогу до 2 млн. 

﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies