Міжнародні кредити вимагають запровадити ПДВ для фізичних осіб підприємців. Це одна з умов продовження співпраці України з МВФ.

Уряд планує запровадити 20% ПДВ для фізичних осіб підприємців, що мають річний дохід від 4 млн грн.

Міжнародний валютний фонд погодився з новою пропозицією України. Про це під час спілкування з журналістами повідомила премʼєр-міністерка Юлія Свириденко.

Запровадження податку на додану вартість для ФОПів є однією з головних умов співпраці з Міжнародним валютним фондом. З новим лімітом річних доходів вищі податки можуть зачепити понад 250 тис фізичних осіб підприємців.

"Без МВФ не буде 90 млрд євро від ЄС. Нам вдалося домовитися про зміну ліміту доходів для ФОП. Ми подивилися рівень у ЄС, це приблизно 85 тис євро. Нам також здається, що справедливо, аби ця норма запрацювала після завершення воєнного стану. Або ж це можна синхронізувати з нашим вступом до ЄС", – сказала Юлія Свириденко.

Завдяки запровадженню ПДВ для частини фізичних осіб підприємців уряд очікує отримати до бюджету приблизно 37 млрд грн.

Голосування за запровадження нових податків для ФОПів, ймовірно, відбудеться у березні.

Водночас уряд разом із Нацбанком переглядає прогноз стосовно економічного зростання цього року. Очікується, що він досягне показника у 1,8 % ВВП.

Уповільнюють зростання відключення електроенергії. У січні надходження від митниці та податкової були на 12 млрд грн нижче планових показників.

Контекст

Учора під час години запитань о уряду Юлія Свириденко повідомила, що в лютому законопроєкт по ПДВ для ФОПів уряд до Ради не подаватиме.

Зобов'язання ФОПам сплачувати ПДВ є вимогою МВФ для укладання нової програми співпраці на $8,1 млрд.

За даними "Економічної правди", уряд проводить консультації про законопроєкт про ПДВ із фізичними особами-підприємцями.

Спершу розмірковували над тим, аби обкласти ПДВ усіх, чий оборот складав від мільйона гривень. Згодом почали говорити про підняття порогу до 2 млн.