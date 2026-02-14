FT: CША висунули Києву ультиматум щодо проведення президентських виборів та референдуму про мирну угоду до 15 травня
FT: CША висунули Києву ультиматум щодо проведення президентських виборів та референдуму про мирну угоду до 15 травня
Терехов звернувся до «Укренерго» та Шмигаля: «По 15–19 годин на добу без світла — неприйнятні для Харкова»
​Спадок Махна. Частина І. Дружина і донька
WSJ: США контрабандою вивезли до Ірану тисячі терміналів Starlink
«Ми в дупі»: військові навчання в Естонії показали неготовність НАТО до сучаної війни дронів
Філософ Володимир Єрмоленко: «Штучний інтелект виснажує планету дуже сильно, не менше, ніж автомобілі чи сміття»
У Празі жінка принесла до поліцейського відділку протитанкову ракету
В Азербайджані колишні лідери Нагірного Карабаху дотримали довічне ув’язнення
Компромат, що змінює світ: наслідки оприлюднення "файлів Епштейна"
У Мюнхені розпочалася зустріч міністрів закордонних справ держав G7 та України

У центрі уваги – посилення енергетичної стійкості України та питання систем ППО.

У Мюнхені розпочалася зустріч міністрів закордонних справ держав G7 та України
Зустріч міністрів закордонних справ держав G7 та України у Мюнхені
Фото: МЗС України

У Мюнхені розпочалася зустріч міністрів закордонних справ держав "Групи семи" та України.

Про це повідомили в українському МЗС.

У центрі уваги – мирні зусилля та всебічна підтримка України, зокрема посилення енергетичної стійкості та систем ППО.

Нагадаємо, у Німеччині триває робота 62-ї Мюнхенської безпекової конференції. Українську делегацію очолив президент Володимир Зеленський.

  • Очільник українського МЗС Андрій Сибіга бере участь у важливих панельних дискусіях та заходах конференції, у його порядку денному – кілька десятків двосторонніх та багатосторонніх зустрічей.
  • Дипломат, зокрема, провів зустрічі з німецьким, китайським та аргентинським колегами, а також очільниками МЗС Нордично-Балтійської вісімки.
  • На сьогодні, 14 лютого запланована участь президента Зеленського в панелі “Коаліція спроможних? Забезпечення довгострокової підтримки для України”. 

Мюнхенська конференція безпеки
Фото: МЗС України
Мюнхенська конференція безпеки

﻿
