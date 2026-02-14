У центрі уваги – посилення енергетичної стійкості України та питання систем ППО.

Зустріч міністрів закордонних справ держав G7 та України у Мюнхені

У Мюнхені розпочалася зустріч міністрів закордонних справ держав "Групи семи" та України.

Про це повідомили в українському МЗС.

У центрі уваги – мирні зусилля та всебічна підтримка України, зокрема посилення енергетичної стійкості та систем ППО.

Нагадаємо, у Німеччині триває робота 62-ї Мюнхенської безпекової конференції. Українську делегацію очолив президент Володимир Зеленський.

Очільник українського МЗС Андрій Сибіга бере участь у важливих панельних дискусіях та заходах конференції, у його порядку денному – кілька десятків двосторонніх та багатосторонніх зустрічей.

Дипломат, зокрема, провів зустрічі з німецьким, китайським та аргентинським колегами, а також очільниками МЗС Нордично-Балтійської вісімки.

На сьогодні, 14 лютого запланована участь президента Зеленського в панелі “Коаліція спроможних? Забезпечення довгострокової підтримки для України”.