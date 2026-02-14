Глава МЗС Китаю обговорив війну в Україні з європейськими колегами на Мюнхенській конференції

Міністр закордонних справ Китаю Ван Ї провів зустрічі з європейськими колегами на полях Мюнхенська безпекова конференція, під час яких обговорювалася, зокрема, розв’язана Росією війна проти України.

Про це повідомляє МЗС Китаю.

Ван Ї зустрівся з міністеркою внутрішніх справ Великої Британії Іветт Купер, міністром закордонних справ Німеччини Йоганном Вадефулем та главою МЗС Франції Жан-Ноелем Барро.

За інформацією МЗС КНР, сторони "обмінялися думками щодо міжнародних та регіональних питань, що становлять спільний інтерес, таких як "українська криза" – саме так у Китаї офіційно називають війну Росії проти України.

Деталі обговорення китайська сторона не розкриває.

Водночас Йоганн Вадефуль повідомив про зустріч у мережі Х, наголосивши, що особистий діалог із Пекіном є ключовим у нинішніх політично та економічно складних умовах. За його словами, війна Росії проти України та її підтримка третіми сторонами становлять загрозу європейській безпеці.

"Ми очікуємо, що Китай використає свій вплив для забезпечення міцного миру в Україні", – зазначив німецький міністр, фактично окресливши позицію Берліна під час переговорів із китайським колегою.