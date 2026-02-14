Компромат, що змінює світ: наслідки оприлюднення "файлів Епштейна"
ГоловнаСвіт

Марко Рубіо: США не впевнені, що Росія хоче припинити війну

Сполучені Штати не відмовляться від свого зобов'язання припинити війну Росіх проти України, каже держсекретар.

Державний секретар Сполучених Штатів Марко Рубіо
Фото: EPA/UPG

США прагнуть досягти мирної угоди між Україно та Росією, проте не впевнені, чи справді Москва хоче припинити бойові дії.

Про це заявив державний секретар США Марко Рубі під час сесії запитань і відповідей після свого виступу на Мюнхенській конференції з безпеки сьогодні, 14 лютого, повідомляє LB.ua.

«Ми не знаємо, чи росіяни серйозно налаштовані на припинення війни. Вони кажуть, що так, – сказав він. – На що ми не можемо відповісти, але що ми продовжимо перевіряти — це чи існує результат, з яким Україна зможе жити і який Росія зможе прийняти. До цього моменту такий результат залишався невловимим».

Марко Рубіо також припустив, що санкційний тиск на Рф продовжиться попри переговори.

«Я не думаю, що хтось у цій залі буде проти врегулювання цієї війни шляхом переговорів, якщо умови будуть справедливими і сталими. Саме цього ми прагнемо досягти, і ми будемо продовжувати намагатися цього досягти, навіть якщо всі ці інші речі продовжуватимуть відбуватися на санкційному фронті абощо», – додав держсекретар США.

В інтерв’ю Bloomberg News він також заявив, що Сполучені Штати не відмовляться від свого зобов'язання припинити війну Росії проти України.

Рубіо додав, що, на його думку, Росія не зможе досягти своїх початкових цілей на початку війни майже чотири роки тому, заявивши, що вона втрачає 7000-8000 солдатів щотижня.

Нагадаємо, у своєму виступі на конференції Марко Рубіо заявив, що чинна адміністрація США хоче, щоб щоб Європа демонструвала силу.

Очікується, що сьгодні, 14 лютого Рубіо зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським на полях конференції.

Сьогодні запланована участь президента Зеленського в панелі «Коаліція спроможних? Забезпечення довгострокової підтримки для України».

Також президент України проведе зустрічі з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте та з президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим.

