У Херсоні на російській міні-"пелюстці" підірвалась цивільна

Жінка зазнала вибухову травму та ампутацію пальців ноги.

У Херсоні на російській міні-"пелюстці" підірвалась цивільна
Міни типу "Пелюстка"
Фото: Вікіпедія

У Дніпровському районі Херсона 68-річна жінка підірвалася на російській міні-"пелюстці". 

Про це повідомляє Херсонська ОВА.

"Близько 11:00 у Дніпровському районі Херсона на російській вибухівці підірвалась жінка.  68-річна херсонка наступила на ворожу міну типу “пелюстка”. Внаслідок детонації вона дістала вибухову травму та ампутацію пальців ноги", – ідеться у повідомленні. 

Постраждалу шпиталізували. 

"Нагадуємо про три основні правила мінної безпеки: не підходь, не чіпай, телефонуй 101 або 102", – додають в ОВА.

﻿
