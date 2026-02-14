У Херсоні на російській міні-"пелюстці" підірвалась цивільна

У Дніпровському районі Херсона 68-річна жінка підірвалася на російській міні-"пелюстці".

Про це повідомляє Херсонська ОВА.

"Близько 11:00 у Дніпровському районі Херсона на російській вибухівці підірвалась жінка. 68-річна херсонка наступила на ворожу міну типу “пелюстка”. Внаслідок детонації вона дістала вибухову травму та ампутацію пальців ноги", – ідеться у повідомленні.

Постраждалу шпиталізували.

"Нагадуємо про три основні правила мінної безпеки: не підходь, не чіпай, телефонуй 101 або 102", – додають в ОВА.