FT: CША висунули Києву ультиматум щодо проведення президентських виборів та референдуму про мирну угоду до 15 травня
Терехов звернувся до «Укренерго» та Шмигаля: «По 15–19 годин на добу без світла — неприйнятні для Харкова»
​Спадок Махна. Частина І. Дружина і донька
WSJ: США контрабандою вивезли до Ірану тисячі терміналів Starlink
«Ми в дупі»: військові навчання в Естонії показали неготовність НАТО до сучаної війни дронів
Філософ Володимир Єрмоленко: «Штучний інтелект виснажує планету дуже сильно, не менше, ніж автомобілі чи сміття»
У Празі жінка принесла до поліцейського відділку протитанкову ракету
В Азербайджані колишні лідери Нагірного Карабаху дотримали довічне ув’язнення
Компромат, що змінює світ: наслідки оприлюднення "файлів Епштейна"
Стало відомо про ще двох жертв росіян на Херсонщині

Чоловіки загинула внаслідок скиду вибухівка з дрону та артобстрілу.

Стало відомо про ще двох жертв росіян на Херсонщині
Фото: Вікіпедія

Учора близько 23:00 росіяни атакували з безпілотника село Крупиця Новорайської громади Херсонщини.

Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Окупанти скинули вибухівку з дрона на 48-річного чоловіка. Він дістав поранення, несумісні з життям.

Окрім того, стало відомо, що із селища евакуювали тіло місцевого жителя, вбитого російською армією.

Чоловік дістав смертельні травми внаслідок артилерійського обстрілу. Нині відповідні служби встановлюють особу загиблого.

