Стало відомо про ще двох жертв росіян на Херсонщині

Окрім того, стало відомо, що із селища евакуювали тіло місцевого жителя, вбитого російською армією.

Окупанти скинули вибухівку з дрона на 48-річного чоловіка. Він дістав поранення, несумісні з життям.

Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Учора близько 23:00 росіяни атакували з безпілотника село Крупиця Новорайської громади Херсонщини.

Чоловіки загинула внаслідок скиду вибухівка з дрону та артобстрілу.

