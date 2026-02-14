Стало відомо про ще двох жертв росіян на Херсонщині

Учора близько 23:00 росіяни атакували з безпілотника село Крупиця Новорайської громади Херсонщини.
Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
Окупанти скинули вибухівку з дрона на 48-річного чоловіка. Він дістав поранення, несумісні з життям.
Окрім того, стало відомо, що із селища евакуювали тіло місцевого жителя, вбитого російською армією.
Чоловік дістав смертельні травми внаслідок артилерійського обстрілу. Нині відповідні служби встановлюють особу загиблого.
- Раніше стало відомо, що впродовж минулої доби російські окупанти обстріляли 31 населений пункт Херсонської області. Унаслідок терору РФ одна людина загинула, четверо – поранені.