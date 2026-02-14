FT: CША висунули Києву ультиматум щодо проведення президентських виборів та референдуму про мирну угоду до 15 травня
FT: CША висунули Києву ультиматум щодо проведення президентських виборів та референдуму про мирну угоду до 15 травня
Терехов звернувся до «Укренерго» та Шмигаля: «По 15–19 годин на добу без світла — неприйнятні для Харкова»
​Спадок Махна. Частина І. Дружина і донька
WSJ: США контрабандою вивезли до Ірану тисячі терміналів Starlink
«Ми в дупі»: військові навчання в Естонії показали неготовність НАТО до сучаної війни дронів
Філософ Володимир Єрмоленко: «Штучний інтелект виснажує планету дуже сильно, не менше, ніж автомобілі чи сміття»
У Празі жінка принесла до поліцейського відділку протитанкову ракету
В Азербайджані колишні лідери Нагірного Карабаху дотримали довічне ув'язнення
Компромат, що змінює світ: наслідки оприлюднення "файлів Епштейна"
З лінії фронту на Донеччині вдалося евакуювати 73 дітей, – ОВА

Ворог продовжує обстрілювати населені пункти Донеччини.

З лінії фронту на Донеччині вдалося евакуювати 73 дітей, – ОВА
Наслідки обстрілів росіянами Донецької області
Фото: Телеграм-канал Вадима Філашкіна

Російські окупанти упродовж минулої доби 16 разів обстріляли населені пункти Донеччини. Пошкоджені житлові будинки.

Про це повідомляє начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

"Всього за добу росіяни 16 разів обстріляли населені пункти Донеччини. Інформація про постраждалих не надходила", – написав він.

З лінії фронту евакуювали 205 людей, серед них 73 дитини.

У Покровському районі в Золотому Колодязі Шахівської громади пошкоджені 4 будинки, ще 1 – у Грузькому. 

У Краматорську пошкоджені 2 багатоповерхівки, складські приміщення та автівка. У Дружківці пошкоджені 4 будинки і автівка. 

У Різниківці Сіверської громади Бахмутського району пошкоджений будинок.

﻿
