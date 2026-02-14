Російські окупанти упродовж минулої доби 16 разів обстріляли населені пункти Донеччини. Пошкоджені житлові будинки.

Про це повідомляє начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

"Всього за добу росіяни 16 разів обстріляли населені пункти Донеччини. Інформація про постраждалих не надходила", – написав він.

З лінії фронту евакуювали 205 людей, серед них 73 дитини.

У Покровському районі в Золотому Колодязі Шахівської громади пошкоджені 4 будинки, ще 1 – у Грузькому.

У Краматорську пошкоджені 2 багатоповерхівки, складські приміщення та автівка. У Дружківці пошкоджені 4 будинки і автівка.

У Різниківці Сіверської громади Бахмутського району пошкоджений будинок.